Zecche, impariamo a conoscerle per proteggerci: incontro alla Bessa

“Dove vivono le Zecche? Come possiamo difenderci? Cosa dobbiamo fare in caso di morso da Zecca?” Sono queste alcune delle domande alle quali risponderà il guardiaparco durante l'incontro organizzato dall'Ente di gestione delle aree protette Ticino e Lago Maggiore domenica 14 luglio alle 16 presso il centro visite di Vermogno, Zubiena nella Riserva Naturale della Bessa.

“Si tratta di un incontro a tema che abbiamo voluto inserire nell'ambito delle aperture straordinarie del centro visite. - spiega la presidente dell'Ente di gestione, Erika Vallera – In carenza di personale dobbiamo fare di necessità virtù e pertanto quest'anno, anziché aperture continuate, abbiamo optato per delle aperture straordinarie una volta al mese da aprile a ottobre a cura dei guardaparco. In questo modo la possibilità di conoscere il centro visite si è arricchita di ulteriori iniziative per vivere la Bessa come le passeggiate, il concerto o questo incontro tematico. La puntura di zecca è infatti un'evenienza comune perché l'habitat di questo parassita è anche l'ambiente boschivo frequentato dall'uomo per questo è importante sapere come comportarsi.”

Tutte le iniziative sono gratuite e ad accesso libero. Il centro visite a Vermogno nella riserva naturale della Bessa è un centro con diorami ed espositori rappresentanti le antiche attività di ricerca dell'oro oltre ad alcuni aspetti naturalistici dell'area. La Bessa è considerata la più importante miniera d’oro romana di età Repubblicana.

Il Centro visite di Vermogno, Zubiena – Riserva naturale della Bessa aperto domenica 14 luglio alle 15.30–18. Alle 16 incontro tematico con ingresso gratuito.