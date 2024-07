Golf Club Cavaglià ospita i campionati nazionali Under 14.

Da lunedì 8 luglio i campionati nazionali Under 14 al Golf Cavaglià

Per impraticabilità del percorso del Golf Cervino, a seguito degli ultimi terribili eventi atmosferici che hanno colpito la Valle d'Aosta, il Campionato Nazionale Pulcini Under 14 individuale e a squadre verrà ospitato dal Golf Club Cavaglià, da lunedì 8 luglio sino a venerdì 12 luglio.

“Siamo orgogliosi che la Federazione Italiana Golf abbia pensato a noi nel momento che si è creata questa situazione – spiegano dal club -. Abbiamo dovuto ripianificare il calendario gare della prossima settimana e cercato di organizzarci in fretta per adempiere alle varie richieste che una competizione di questo livello richiede, ma cercheremo di essere pronti, forti anche delle esperienze maturate in passato nei tre campionati italiani Baby che abbiamo ospitato nel 2020, 2021 e 2023”.

Stesina nel The Challenge

Sabato al Gc Cavaglià si è disputata la tappa del The Challenge by Persimmon (18 buche Stableford 3 categorie) che metteva in palio 10 posti per le semifinali nazionali.

Premiati.

1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià 37, 1° Netto Massimo Genesio Settimo 39, 2° Netto Massimo Marè Cavaglià 38, 3° Netto Stefano Villa Cossato 37.

2a categoria: 1° Netto Alberto Biraghi Crema 45, 2° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 42, 3° Netto Fabrizio Zorzi Settimo 42.

3a categoria: 1° Netto Cristina Schiatti Brianza 45, 2° Netto Giuliano Castelnuovo Crema 42, 3° Netto Roberto Fere Cavaglià 42. 1° Ladies Rosanna Deiana Druento 41

Schellino nella Chardonnay Extra Dry Golf Cup

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la Chardonnay Extra Dry Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie).

Premiati.

1a categoria: 1° Lordo Alberto Schellino Cavaglià 35, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 41, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 40.

2a categoria: 1° Netto Domenico Perone Cavaglià 42, 2° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 42.

3a categoria: 1° Netto Pasquale Albanese Cavaglià 46, 2° Netto Giuseppe Ferrara Robinie 44. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 44. 1° Seniores Enrico Zodio Bogogno 43.

Programma settimanale al Gc Cavaglià

Progamma settimanale al Gc Cavaglià. Mercoledì si giocherà la terza tappa del circuito estivo Apericup che quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) classifica del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa apericena con stuzzichini pasta e dolce.

Sabato una novità del calendario con la tappa dell’Actionaid Golf Tour circuito benefico (18 buche Stableford) con premi speciali, degustazioni e gadget per tutti i partecipanti. Prevista area ospitalità e gara putting green per la raccolta di fondi con in palio un Orologio Festina.