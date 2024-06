“Terra, Territorio e Tavola”: a Biella la festa dell’Abbondanza.

Domenica 7 luglio 2024 (con rinvio a domenica 14 in caso di brutto tempo) organizziamo la Festa dell’Abbondanza e la faremo insieme, “sul campo”. Vi faremo scoprire come avviene la trebbiatura del nostro grano “Abbondanza” (eh sì, “Abbondanza” è il nome di una specie di grano…) poi vi porteremo a spasso per il parco Agriecologico del torrente Cervo, raccontandovi com’è e come ci piacerebbe diventasse questo luogo. Infine, festeggeremo con musica, panini, birra e vino… tutto rigorosamente, genuino, sostenibile, buono. In una parola: agricolo! Tutto avverrà a Biella Chiavazza, nei campi lungo il Torrente Cervo.

Il ritrovo è alle 15.30 al Campo sportivo di Chiavazza, in Via Collocapra; le auto si potranno parcheggiare anche nella piazza della Ex-Stazione di Chiavazza, in viale Venezia.

I cartelli indicheranno la strada per raggiungere a piedi l’Area della Festa: da lì partirà la camminata verso il campo della trebbiatura che raggiungeremo verso le 16.

Durante il cammino, sia all’andata che al ritorno, le persone della Rete agricola Biellese Teritori, in collaborazione con i volontari del FAI e dell’Osservatorio Biellese del Paesaggio illustreranno le peculiarità e le potenzialità del luogo in cui ci troveremo, che abbiamo denominato EST-Urbano.

Se vorrete, al ritorno, ci si potrà fermare per rinfrescarsi al guado nelle acque del torrente Cervo.

E dalle 18 sarà Festa fino al tramonto!

Con la musica degli Anedda Brothers (e qualche sorpresa…) in collaborazione con Biella Jazz Club e con i sapori più autentici, coltivati, trasformati e preparati dalle aziende della nostra Rete Agricola.

Sarà una festa “Zero rifiuti“. Tutti i prodotti saranno serviti con (pochi!) imballaggi 100% compostabili, che finiranno poi nel letame della cascina.

Sarà una festa orientata ai valori della “Tripla T” (Terra – Territorio – Tavola), una visione che la Rete Teritori ha iniziato a proporre dal 2023.

E soprattutto sarà una festa orientata all’allegria, al benessere, all’amicizia.

Vi consigliamo di portare una coperta/asciugamano per sedervi, lozione antizanzare, borraccia, filtro solare e scarpe comode.

Ma soprattutto, donate agli altri la voglia di stare insieme e di scoprire (e gustare) i sapori e i valori della nostra comunità agricola.