Musiche Molto Strane, a Ternengo passione, valorizzazione e originalità.

Si svolgerà a Ternengo il 14 luglio 2024 la quarta edizione di “Musiche Molto Strane”.

Tra i vari appuntamenti di “Ternengo in Festa”, storico appuntamento a cura della Pro-Loco di Ternengo, che inizierà sabato 13 luglio e proseguirà anche nel successivo fine settimana, domenica 14 è previsto un evento speciale dedicato alla band che propongono brani di propria composizione.

Monica Fracasso e Philippe, gli organizzatori di questo festival, ormai giunto alla quarta edizione, ritengono che sia importante valorizzare il lavoro di questi gruppi che provano a diffondere e a far conoscere la propria musica.

Le precedenti esperienze hanno dimostrato che queste band sono sempre una piacevolissima sorpresa proprio per la qualità di quanto proposto, l’originalità delle idee espresse e per la passione con cui si presentano sul palco!

La quarta edizione inizierà alle ore 20:00 con:

- Crushed Curcuma - sono in due e fanno musica con una tastiera, un sax e delle scatolette elettroniche, unendo ritmi elettronici urbani e visioni psichedeliche. Suoneranno dal vivo insieme ad Andrea Chiardi.

- Fury of Emptiness - Il loro sound intenso e concreto mescola atmosfere classiche del rock con impressioni e colori contemporanei. L'emozione in un luogo dove nulla è come sembra.

- Jot Not One – atmosfere psichedeliche alternate a brani carichi di energia si propongono di far viaggiare chi apre orecchie e cuore all’ascolto.

- Cat Powder - duo brianzolo porno-rock-psichedelico. suonano solo in due ma fanno casino per 100. Per chi ama riff peso, fuzz altissimi e distorsioni spacca-timpani, portatevi i tappi per le orecchie.

La festa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

MMS4, “Musiche Molto Strane IV” torna in scena, non perdetevela!