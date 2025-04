Cavaglià, “La Bicicletta” in scena per ANPI: una pedalata verso la libertà.

Sabato 26 aprile alle ore 21.00, presso il Salone Polivalente di Cavaglià (via San Giovanni Bosco 5), andrà in scena lo spettacolo teatrale “La Bicicletta – Una pedalata verso la libertà”, presentato dalla Compagnia dei Salassi. L’evento è organizzato dall’A.N.P.I. Basso Biellese – Sezioni Borra, Savio, Machieraldo, Tempia, in collaborazione con il Comune di Cavaglià, e si inserisce nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione.

Sul palco si alterneranno Agata Sarci, Valeria Ubertino, Cristina Mosca e Simona Tessarolo, guidate dalla regia e dai testi di Daniel Baruzzo. Luci e suoni saranno curati da Roberto Perin, mentre la direzione scenica è affidata a Roberta Andreo. La grafica è firmata da Viviana Rametta.

Un’occasione per riflettere, attraverso il linguaggio del teatro, sui valori della libertà e della memoria storica, in un’atmosfera coinvolgente e simbolica come quella evocata dalla bicicletta.