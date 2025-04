Dal Nord Ovest - Finisce nelle acque della roggia Molinara, salvato dai Vigili del Fuoco

E' stato recuperato dalle acque della roggia Molinara, a pochi metri di distanza dall'area archeologica di via Agodardat. Operazione dei salvataggio, nel tardo pomeriggio di Pasqua, da parte dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli che hanno recuperato il cane ritratto nella foto.

L'animale, che era scivolato nella roggia nei pressi degli scavi archeologici, è stato recuperato e messo al sicuro: molto impaurito appena trasportato in un'area priva di pericoli è stato affidato agli agenti della Polizia locale che lo hanno consegnato ai volontari del canile per l' affidamento e le cure del caso. Al momento non è noto se l'animale sia microchippato e, dunque, se sia possibile risalire al proprietario.