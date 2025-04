"La notte più luminosa dell'anno": Veglia Pasquale al Duomo di Biella FOTO

Nella serata di ieri, sabato 19 aprile, la Cattedrale di Santo Stefano a Biella ha ospitato la Solenne Veglia Pasquale, presieduta dal vescovo Roberto Farinella. L'evento ha segnato il culmine del Triduo Pasquale, coinvolgendo la comunità nell'attesa della Santa Pasqua. La liturgia ha avuto inizio con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale, simbolo della luce di Cristo risorto. Durante la celebrazione, una catecumena ha ricevuto il Battesimo, entrando ufficialmente nella comunità cristiana e la cerimonia è stata accompagnata dal Coro parrocchiale di Santo Stefano.

"Nella notte più luminosa dell’anno, la notte o, meglio, l’alba che inaugura i tempi nuovi - scrive Farinella su Facebook -, la Parola del Vangelo ci sorprende con una domanda che scava nel cuore: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? La luce che abbiamo acceso all’inizio della Veglia ci ricorda che la Risurrezione non è un ricordo, è una presenza. È Gesù vivo che ci chiama ogni giorno a risorgere con Lui, a lasciare le tenebre per seguire la luce. Non cerchiamo più tra i morti. Il Vivente è qui, tra noi. E ci chiama. Ci chiama a camminare nella vita nuova del suo amore."

Il rinnovamento spirituale continua: durante il giorno di Pasqua, alle ore 10:15, si terrà il Solenne Pontificale nel giorno della Risurrezione del Signore e alle ore 16:00 Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero, con il Capitolo Cattedrale. Presente il Coro Parrocchiale di Santo Stefano che accompagnerà la giornata.