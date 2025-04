"Innovare nel welfare", la prospettiva del social work

Terza edizione dell'evento organizzato dal Protocollo d'Intesa sull'innovazione sociale in ricordo si Annalisa Sala che si è svolto l'11 aprile 2025 presso Città Studi.

Una sinergia importante tra gli Enti firmatatri del protocollo: Consorzio I.R.I.S. in qualità di soggetto promotore del protocollo, IN.RE.TE. C.I.S. Ciriè, CISSABO, C.I.S.S. Borgomanero, C.I.S.S. Ossola, C.A.S.A., Comune di Torino, Unione dei Comuni Nord-Est Torino, Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società, presente a Città Studi Biella, sede di Unito, con il Corso di Laurea in “Servizio Sociale”.

Per il terzo anno è stato realizzato il seminario sull'innovazione sociale che ha portato a Biella esperti piemontesi e di altre Regioni. Si sono condivise esperienze e conoscenze su diversi aspetti riguardanti il lavoro sociale: pratiche di ricerca collaborativa,partecipazione delle persone con disabilità, impatto dell'organizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) sull'erogazione di servizi, oltre alla diffuzione di diverse esperienze innovative del territorio.

Come ogni anno l'obiettivo è stato quello di confrontarsi ed esplorare innovazioni sociali già in essere, in un contesto formativo e arricchente.

I partecipanti sono stati circa 60 in presenza e 100 on-line. Buona affluenza anche grazie all'organizzazione con le due modalità di partecipazione che hanno permesso a persone più lontane di essere presenti.

La cifra dell'innovazione sociale era presente a partire dal buffet offerto ai partecipanti, anche quest'anno servito dall'Associazione "Diversamente Chef" grazie alla generosità di alcune Ditte del nostro territorio: Panificio Patti, Catto Caffè, De Mori, Bi.Biel., Conad di Candelo, Caseificio Rosso, Magazzini Pavesi, Scamuzzi Vini. I ragazzi dell'Associazione, 5 più degli "aiutanti", si sono resi disponibili a supportare questa iniziativa dedicando gratuitamente il loro tempo e rendendo inclusiva anche questa parte dell'evento.

La buona riuscita del seminario, sicuramente dovuta alla collaborazione tra gli Enti partner e il territorio, ha permesso un momento qualificato di riflessione, in memoria di Annalisa Sala, su argomenti a lei cari e tuttora molto attuali.