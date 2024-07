Wool Experience 2024, cultura e storia della Valle Cervo: gli appuntamenti di luglio.

Il mese di luglio del programma Wool Experience 2024 di Amici della Lana, progetto all’interno della Rete Museale Biellese sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e patrocinato dal Comune di Miagliano, si presenta ricco e variegato di eventi anche il sabato sera.

Si parte domenica 7 luglio alle ore 16.00 con 30 Anni di Gioco dell’Orso, la giornata per grandi e piccini dedicata alla riscoperta dell’antico gioco della Valle Cervo con Carlo Dionisio e Carlo Gavazzi.

Trent’anni anni fa nel Biellese accadde una insolita sorpresa: Carlo Gavazzi, studioso di incisioni rupestri, esplorando il territorio della Valle del Cervo alla ricerca di graffiti incisi sulla sienite,

trovò a Forgnengo, frazione di Campiglia Cervo, un’inedita incisione composta da circonferenze e diametri.

Nessuno nel paese ne conosceva il significato e fu solo il fortuito incontro con l’84enne Elmiro Iacazio che seppe dire a Gavazzi trattarsi del gioco dell’Orso di cui ricordava anche le regole:

un contendente gestisce tre cacciatori e l’altro interpreta l’Orso ed essendo un gioco asimmetrico si disputa una seconda manche a ruoli invertiti.

Il pomeriggio prevede che alle 16.00 si parta con una breve disamina storica, seguita dalla spiegazione delle regole e poi… tutti a giocare al gioco dell’orso, parte integrante della nuova esposizione in lanificio denominata La Fabbrica della Valle, che avrà una sua spiegazione per coloro che non l’hanno ancora visitata!

Si prosegue domenica 14 luglio con I Suoni del Villaggio Operaio, la visita guidata sonora al villaggio Poma, il più antico del Biellese e fra i primi d’Italia, assieme a Ted Martin Consoli che ha contribuito alla realizzazione dei pannelli informativi sparsi per Miagliano con il progetto Identità Sonore.

Sabato 20 luglio Storie di Piazza, l’associazione cugina di Amici della Lana, presenta lo spettacolo Fabbrica di Guerra alle ore 20.30.

A differenza di quella messa in scena nel 2014 all’interno del Lanificio Botto, questa edizione presenterà solo alcune scene del teatro partecipato e si svolgerà tra lo stabilimento e la roggia con partenze a gruppi.

Domenica 21 luglio alle ore 16.30 si continuerà a celebrare lo storico accordo che prese vita sulle montagne biellesi con Il Patto della Montagna: il lungo cammino verso la parità salariale, un racconto a più voci fra cinema e teatro con proiezioni e discussioni su questa importantissima tematica con Maurizio Pellegrini.