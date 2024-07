Biella, nel week end il 28° Palio dei Cantoni del Vandorno - VIDEO

E’ la tradizionale sfida estiva tra i Cantoni Chiesa, Gallo, Bonino, Calaria.

Stiamo parlando del Palio dei Cantoni del Vandorno, giunto alla 28° edizione in programma nel week end.

Si comincia sabato 13 luglio, alle 17:30, con la Santa Messa nella Chiesa del Vandorno in presenza delle squadre, Consegna e Benedizione del Palio. Alle 19 inizio Caccia al Tesoro per le vie dei 4 Cantoni e, alle 20:30, consegna degli oggetti cacciati in oratorio. Alle 21:30 presentazione delle squadre a tema Carnevale .

Il Palio si disputerà domenica 14 luglio, dalle 14,30 con i giochi sui campi sportivi dell’oratorio. Alle 19 la paninata, ed alle 21, la proclamazione del vincitore 2024.

Nel video che segue Flavia Corso ci spiega il palio