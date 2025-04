Impermeabilizzazione, grande interesse per il meeting biellese FOTO e VIDEO

Si è tenuto ieri, lunedì 7 aprile, presso la sede di Mondin Imo & Figli in via Milano 123 bis a Biella Chiavazza, un incontro informativo/formativo organizzato in collaborazione con Cimar, azienda specializzata in impermeabilizzanti liquidi.

Il meeting, della durata di due ore (dalle 17:00 alle 19:00), ha avuto come tema centrale l’impermeabilizzazione, offrendo a professionisti e privati un’occasione concreta per scoprire e testare dal vivo le soluzioni Cimar, adatte a tutte le tipologie di supporto, sia all’acqua che a solvente.

Durante l’evento, i rappresentanti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con Cimar: “È un piacere ospitare un’azienda che propone prodotti innovativi, adatti non solo ai professionisti ma anche all’utente privato per piccoli interventi, o lavori di maggiore entità”.

Il meeting ha riscosso interesse e partecipazione, sia per l’aggiornamento personale che professionale.

Le parole di Generoso Testa e Adriano Mondin: