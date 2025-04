Pasquetta vegetariana: la scampagnata green che mette d’accordo tutti

Pasquetta è il regno della griglia, delle tovaglie stese sull’erba e delle risate tra amici. Ma chi ha detto che per godersi una giornata all’aperto serva per forza una bistecca? La Pasquetta vegetariana è un’alternativa gustosa, creativa e sorprendentemente conviviale, che trasforma il classico picnic in una festa di sapori e colori.

Immagina un pranzo dove le griglie sfrigolano non con salsicce, ma con spiedini di verdure marinate, halloumi croccante, pannocchie alla brace e burger di ceci fatti in casa. Sul telo, tra chiacchiere e vino fresco, si passano torte salate alle erbe spontanee, hummus colorati, focacce farcite e insalate di farro con pomodorini e feta. Il tutto profuma di primavera, di libertà, di scelta consapevole.

Non si tratta solo di evitare la carne: è un modo diverso di vivere la giornata, più leggero – anche sulla coscienza e sull’ambiente – ma non per questo meno gioioso. Anzi, la cucina vegetariana in gita ha quel sapore rustico e genuino che sa di casa e di novità allo stesso tempo.

E poi, diciamocelo: alla fine, quello che conta è la compagnia, il cielo sopra la testa e il dolce far niente tra un morso di quiche e una fetta di crostata.

Quindi quest’anno, perché non dare una svolta green alla tradizione? Una Pasquetta vegetariana è tutto ciò che serve per festeggiare la primavera… e magari scoprire che il tofu alla piastra non è poi così male.