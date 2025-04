La Filarmonica di Cavaglià presenta “Giù la Maschera!”: un viaggio musicale tra maschere, travestimenti e identità.

Venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21.00, il Salone Polivalente di Cavaglià ospiterà l'evento musicale “Giù la Maschera!”: un concerto della Filarmonica di Cavaglià in collaborazione con il Comune.

Il tema della serata esplorerà, attraverso la musica, l’antico e affascinante rapporto dell’uomo con la maschera e il travestimento: strumenti usati da sempre per relazionarsi con la realtà, per nascondere o esaltare il proprio io più profondo.

In programma un ricco repertorio che spazia dal classico al moderno, passando per il cinema e il musical: da “Mulan” di M. Wider a “Fidelio” di Beethoven, da “The Mask of Zorro” a “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber, fino alla celebre “Star Wars Saga” di John Williams. Non mancheranno brani iconici come “I Was Made for Lovin’ You”, “Yakety Sax”, “Garota de Ipanema” e tanti altri.

A dirigere la serata sarà il maestro Massimo Barberis, con la partecipazione del presidente Paolo Perrier, il sindaco Mosè Brizi e l’assessore Monica Bertolini. Al termine del concerto, è previsto un piccolo rinfresco presso la sede della Filarmonica in via Vercellone 1.