Granfondo di Biella, non solo agonismo: un fine settimana di sport anche per giovani e giovanissimi.

Battute finali per il circuito Coppa Piemonte Drali con la Granfondo di Biella che partirà dal Centro commerciale Gli Orsi, domenica 14 luglio. Non solo agonismo, ma due eventi per coinvolgere giovani e bambini, a partire da sabato, all’insegna dello sport e del divertimento.

Ancora una volta la bicicletta è protagonista in città. L’Ucab presenta “Ucab Mini Sprint”: l’evento promozionale di ciclismo giovanile.

L’appuntamento è in programma per la mattina di sabato 13 e il ritrovo per le iscrizioni è stato fissato dallo staff per le 9.30 nella piazzetta centrale, il cuore del centro commerciale, presso i gazebo rossoneri. Sono previste due ore di divertimento, apprendimento e conoscenza di questo divertente ed ecologico “cavallo meccanico”.

Ma le occasioni non finisco qui ed Evergreen Bike presenta un percorso per i più piccoli: un circuito a ostacoli per familiarizzare con il mezzo, in compagnia dei genitori, sotto la guida degli esperti e in totale sicurezza. Non solo divertimento, come già evidenziato dal gruppo, infatti, questa pratica sportiva permette di sviluppare la psicomotricità, la coordinazione e l’equilibrio: “La possibilità di cadere si riflette su quella di apprendere”.

La Granfondo di Biella, sesta ed ultima gara del Circuito Coppa Piemonte Drali, partirà domenica 14, alle ore 10.00 e percorrerà alcune delle vie più celebri del Giro d’Italia, per giungere fino all’iconica tappa di Oropa.