Città Studi, "Innovare nel welfare, la prospettiva del social work" grande partecipazione al seminario biellese

L’11 aprile 2025 si è svolta a Città Studi Biella la terza edizione del seminario “Innovare nel Welfare – La prospettiva del Social Work”, promosso dal Protocollo d’Intesa sull’innovazione sociale, in memoria di Annalisa Sala. L’iniziativa ha visto la collaborazione di numerosi enti, tra cui il Consorzio I.R.I.S. – soggetto promotore –, IN.RE.TE., CISSABO, CISS Borgomanero, CISS Ossola, C.A.S.A., il Comune di Torino, l’Unione dei Comuni Nord-Est Torino e l’Università degli Studi di Torino con il Corso di Laurea in Servizio Sociale presente a Biella.

Il seminario ha riunito esperti provenienti dal Piemonte e da altre regioni italiane, offrendo un’importante occasione di confronto su temi centrali del lavoro sociale: dalla ricerca collaborativa alla partecipazione delle persone con disabilità, dall’organizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali all’analisi di esperienze innovative avviate nei territori.

L’evento, seguito da circa 60 partecipanti in presenza e oltre 100 online, si è distinto per la sua capacità di favorire lo scambio di conoscenze in un contesto formativo e stimolante. Anche il momento conviviale ha riflesso i valori dell’inclusione e dell’innovazione, grazie al buffet preparato dall’Associazione “Diversamente Chef”, con il supporto gratuito di aziende locali.

Un’edizione particolarmente riuscita, che ha confermato il valore della collaborazione tra enti e territorio, mantenendo viva la memoria di Annalisa Sala attraverso una riflessione condivisa su temi attuali e fondamentali per il futuro del welfare.