Occhieppo Inferiore celebra l’80° anniversario della Liberazione: memoria e partecipazione.

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore ed il sindaco Monica Mosca invitano la cittadinanza a prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile 2025, con un ricco programma che coinvolge attivamente anche gli studenti della Scuola Secondaria.

Le celebrazioni si terranno il 29 aprile, con inizio alle ore 8:45 presso la piazza comunale. Dopo i saluti istituzionali, è previsto l’intervento dell’avvocato Gianni Chiorino, rappresentante dell’ANPI Provinciale di Biella. Seguiranno i canti degli alunni, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e la benedizione del parroco Don Fabrizio.

Alle ore 9:30 partirà il trasferimento degli studenti al Cinema Verdi di Candelo, dove alle ore 10:00 si terrà un’introduzione e nuovi momenti canori con i ragazzi. L’orazione ufficiale sarà affidata ad Alcide Allemandi dell’ANPI Città di Vercelli “Anna Marengo”. A seguire, la proiezione del film “Niente paura” di Piergiorgio Gay e un momento di riflessione collettiva prima del rientro per il pranzo.

Le commemorazioni proseguiranno in serata, alle ore 18:30, al Polivalente di via Caralli 7, con la visione del docufilm “Memorie di guerra. Occhieppo Inferiore ricorda la Seconda Guerra Mondiale” (2015, Istituto Storico della Resistenza) e del docufilm “Bella Ciao – Per la Libertà” di Giulia Giapponesi.

Al termine, per un momento conviviale, sarà offerta una pastasciutta tricolore dall’associazione Egal.