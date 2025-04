La Pro Loco di Rosazza convoca l’Assemblea ordinaria: appuntamento il 4 maggio.

La Pro Loco di Rosazza invita tutti i soci a partecipare all’Assemblea ordinaria che si terrà domenica 4 maggio alle ore 11:00, presso la sede di via Roma 6.

L’avviso di convocazione è stato pubblicato sui canali social dell’associazione, inviato tramite newsletter e affisso nella bacheca del paese.

Si ricorda che per poter partecipare all’assemblea è necessario essere in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso. Un’occasione importante per confrontarsi, fare il punto sulle attività e programmare insieme il futuro della Pro Loco.