"Piemonte dal Vivo", a Biella e Piedicavallo la rassegna degli ecomusei in musica.

Fin dagli albori della storia teatrale, l’estate lega performance, comunità e paesaggio: è nella natura, infatti, che trovano piena espressione rappresentazioni e concerti dal vivo, in rapporto diretto, epidermico, con il tessuto del territorio. Lo spazio all’aperto diventa così cornice e insieme fondamentale elemento drammaturgico. Fondazione Piemonte dal Vivo sceglie appunto questa stagione come tempo privilegiato per lo sviluppo di alcuni suoi cartelloni e progetti. Non si ferma perciò, da giugno a settembre, l’attività: spettacoli e rassegne continuano ad animare i palcoscenici del Circuito, con proposte di teatro, danza, musica e circo contemporaneo diffuse in regione, tra cortili, arene, giardini e residenze storiche. Una ricca programmazione multidisciplinare, con numerose proposte en plein air, pensate per un pubblico ampio e variegato, in tutte le province: da Verbania a Cuneo, da Biella ad Asti, passando per Alessandria, Novara, Torino e Vercelli. Un’estiva insomma - quella piemontese - immersa nella natura e nelle bellezze del patrimonio architettonico e paesistico locale.

Per gli appassionati di musica prosegue il Torino Jazz Festival Piemonte, che fino all’autunno attraversa il Piemonte tra grande tradizione, tributi ai maestri del jazz e frontiera elettronica. Il 12 luglio - nella cornice del Forte di Exilles, antico baluardo in pietra tra le vette imponenti e le verdi vallate delle Alpi piemontesi - Paolo Jannacci e Daniele Moretto alla tromba intrattengono il pubblico presente. Già il giorno precedente, 11 luglio, al Teatro Alfieri di Asti, un concerto rende omaggio al celebre trombonista Dino Piana. Il festival prosegue poi venerdì 26 luglio al Teatro Soms di Racconigi con Denise King, che in arrivo da Philadelphia apre a Racconigi la sua tournée europea. Il mese di agosto concentrerà invece gli appuntamenti nella provincia di Biella, grazie alle collaborazioni con i partner locali. Il 16 agosto, nell’ambito del Piedicavallo Festival Lino Capra Vaccina, porta il suo stile unico che combina strumenti a percussione, suoni ambientali e melodie minimaliste, creando atmosfere evocative e suggestive. Il 30 agosto, il Koan Jazz Quartet si esibirà presso la Piazza del Monte a Biella, seguito il 31 agosto dal quintetto Piemonte Jazz Messengers, che spazierà tra brani originali e classici del jazz, e il 1° settembre, infine, dal Diego Borotti Jazz Trio feat Karima, nel quale il sodalizio di Borotti e Marsico ospita una delle voci più belle del panorama italiano.

Al via pochi giorni fa anche la terza edizione di Ecomusei Palcoscenico Naturale, ricco cartellone di percorsi e appuntamenti site specific per incentivare la scoperta degli ecomusei piemontesi e del territorio circostante. Un progetto che vede Piemonte dal Vivo lavorare insieme a Rete Ecomusei Piemonte, in sinergia con Regione Piemonte e Abbonamento Musei. Il 30 giugno l'Ecomuseo le Terre al Confine ospita I confini non esistono, un evento itinerante che parte da Moncenisio (TO) per arrivare a Novalesa (TO): Matteo Caccia conduce il pubblico in un viaggio attraverso storie e racconti che sfidano i concetti di confine e limitazione. Lo stesso giorno, alle 16:00, l'Ecomuseo del Granito di Montorfano (VB) accoglie invece Il testamento dell’ortolano, uno spettacolo basato su un racconto di Antonio Catalano, rielaborato insieme a Patrizia Camatel e interpretato da Massimo Barbero. Sabato 6 luglio il pomeriggio è animato dall'evento Mucche ballerine presso l'Ecomuseo dei sette ricordi di Carrega Ligure (AL): ideato da Alessandra Celesia e diretto da John McIlduff, con musiche originali di Christian Thoma, lo spettacolo coinvolge un ensemble di talentuosi musicisti. Replica il 14 luglio all’Ecomuseo Codirosso di Rossana (CN). Gli appuntamenti negli ecomusei proseguono ancora numerosi fino a ottobre presso l'Ecomuseo della Pastorizia di Pietraporzio (CN), l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte (AL), l'Ecomuseo Terra del Castelmagno a Monterosso Grana (CN), l’Ecomuseo Sogno di Luce di Alpignano (TO), l’Ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand (TO). E ancora: l’Ecomuseo della Calce di Visone (AL), l'Ecomuseo del marmo e granito (CN), l’Ecomuseo del Biellese, l’Ecomuseo della Valle Germanasca (TO), l’Ecomuseo della Segale (CN), l’Ecomuseo dei Certosini nella Valle Pesio (CN), l’Ecomuseo Cascina Moglioni (AL), l’Ecomuseo Alta Val Maira (CN), l’Ecomuseo del Basso Monferrato e delle Terre d’Acqua (VC), l’Ecomuseo del lago d’Orta e del Mottarone (NO) e l’Ecomuseo della pietra ollare e degli scalpellini (VB).

Gli ambienti barocchi e gli spazi verdi della Reggia di Venaria, incantevole connubio fra antico e moderno, diventano il setting perfetto per le Sere d’Estate, al via il 26 luglio e in scena per sei weekend (dal venerdì alla domenica), fino al 1° settembre. La Cascina Medici si trasforma, a partire dalle ore 18:00, in una balera all’aperto, con serate a tema, concerti e classi di danza: dallo swing al flamenco, dal lindy hop al tango, dall’afrobeat alla tradizionale taranta. Alle 21:30, invece, il Giardino delle Rose si rischiara a lume di candela sulle note dei dj set di Jazz Re:Found. In occasione della rassegna, il cartellone programmato da Piemonte dal Vivo si arricchisce poi – nei Giardini – di meravigliose acrobazie e coreografie, firmate dalle migliori compagnie nostrane e straniere: EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Torino, Cie Didier Théron, C&C Company, Parini Secondo. E ancora: IlTrioCirc, Noah Chorny e Compagnia Teatro per Caso.

È il suggestivo Cortile del Chiostro dell’Annunziata poi – antico convento delle suore agostiniane – a fare da sfondo agli appuntamenti estivi di Tortona, organizzati in collaborazione con l’amministrazione locale: eventi che spaziano dai reading letterari al teatro, coinvolgendo artiste e artisti di rilievo nazionale. L'estiva si apre giovedì 4 luglio con Le intermittenze della morte in cui Francesco Pannofino legge il capolavoro di José Saramago. Si prosegue, giovedì 11 luglio, con Giorgia Goldini che presenta Gold Show, uno spettacolo interattivo e coinvolgente, mentre il 24 luglio grazie a Oblivion Collection il pubblico parteciperà a un viaggio attraverso i più grandi successi musicali degli Oblivion.

Sono i giardini di Mondovì, invece, a ospitare lo chapiteau di Piazza di Circo, rassegna organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice, con due appuntamenti serali: l’11 luglio la prima nazionale di Extra-ordinaire, regia di Guillaume Servely per CirkoVertigo; il 13 luglio Time to Loop, di e con Giulia Arcangeli e Luis Paredes.

Tra il Parco della Tesoriera di Torino, Villa Prever Tosco a Coazze, il cortile del Museo Garda di Ivrea e luoghi iconici della città di Novara proseguono le date di Corto Circuito, progetto rivolto a compagnie e spazi di aggregazione sociale all'insegna del trinomio “teatri abitati”, “scena contemporanea” e “nuovi linguaggi". Evergreen Fest, LinguaDoc, Morenica_NET e Cabiria Teatro le realtà coinvolte in questa estiva.

In pausa fino a settembre le attività della Lavanderia a Vapore di Collegno, nel cui cortile dal 26 giugno torna Flowers Festival, la rassegna estiva di risonanza nazionale, organizzata e promossa da Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve.