BIWILD 2024, a luglio natura, musica, gastronomia e arte

BIWILD, il progetto per i giovani nato dai giovani biellesi ideato da Città di Biella, Fondazione BIellezza, Associazione Stilelibero e Fondazione Pistoletto Cittadellarte, che ha già coinvolto Il pubblico nelle scorse settimane con i primi appuntamenti dedicati al vivere la comunità attraverso esperienze culturali, creative e multisensoriali, presenta l'ultima parte del ricco palinsesto con gli eventi promossi da Fondazione BIellezza.

Da sempre impegnata nella valorizzazione turistica del Biellese, la Fondazione sostiene progetti ed iniziative integrate per stimolare una trasformazione concreta, sostenibile e consapevole, aprendo le proprie iniziative anche al di fuori del territorio.

Natura, musica, gastronomia e arte interagiscono così tra loro coinvolgendo anno dopo anno il pubblico. Presso Cascina Foresto, nel cuore della Baraggia biellese, il 6 luglio, avrà luogo “Foresto Experience”, una giornata dedicata alla degustazione di vini del Castello di Castellengo e birra del birrificio Un Terzo di Pralungo, in abbinamento a prodotti del territorio e con sottofondo musicale in acustico curato da gruppi musicali locali. Il programma consente anche la possibilità di noleggio eBike per un’escursione guidata alla scoperta della riserva naturale.

Si continua con il Country Party all’interno della cornice naturalistica dell’Oasi Zegna previsto il 14 luglio. In collaborazione con Giada Ferrero e la struttura “Al Maneggio” prenderà vita una festa in perfetto stile country che offrirà un’esperienza divertente con toro meccanico, balli di gruppo, band musicale Free Country dal vivo e grigliata per vivere al meglio la montagna.

Il 19 luglio sarà animato con la serata “Anche a Federico piace il Jazz” presso “La Valligiana” parco Ortone Rosazza. Dalle ore 17.00 il chiosco proporrà live music e degustazioni di vini, birre e selezione di formaggi e affettati locali.Il ricco calendario di BIWILD 2024 si conclude il 26 luglio con l’evento cinematografico “Sotto le Stelle con i Classici del Cinema Italiano”: un cinema all’aperto nella magica atmosfera del Country House La Bursch per condividere la visione di un classico senza tempo in un contesto naturale e suggestivo con degustazione di popcorn gourmet preparati con cura dalla Chef Erika Gotta.

BIWILD 2024 è un’occasione, un polo interculturale ed interdisciplinare capace di favorire incontri e relazioni attraverso l’arte in tutte le sue forme, l’espressione e consapevolezza di sè e dell’ambiente che ci circonda; un progetto che accresce il senso di appartenenza e di ri-approprazione dei luoghi del territorio, della cultura delle giovani generazioni grazie ad una partecipazione attiva e diretta dei ragazzi.

I giovani, autentici promotori di un rinnovato impegno sociale orientato al futuro, rimangono il fulcro di un programma dedicato che mira a valorizzare le loro esigenze, sfruttando appieno il loro potenziale e coinvolgendoli attivamente. Una serie di attività interconnesse si fondono in un contesto che celebra il legame con la natura, dove l'elemento "Wild", ovvero la “selva”, rappresenta la sfida quotidiana da affrontare attraverso forme espressive contemporanee.