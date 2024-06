Valdilana, a Valle Mosso ritorna il torneo di Splash Volley

Il Comitato organizzatore del S. Eusebio Summer Festival di Valle Mosso, quest’anno, torna ad organizzare il torneo di “splash volley” a squadre, un momento di puro divertimento che ha già avuto particolare successo due anni fa, richiamando tanti giovani.

“Domenica 15 luglio, a partire dalle 9, presso Piazza Martiri della Libertà (di fronte alla Chiesa) - affermano gli organizzatori - verrà riproposto, a grande richiesta, il torneo di pallavolo in acqua, anche grazie alla preziosa collaborazione e al contributo dell’Associazione di Volontariato Passaggio a Oriente. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 8 persone, comprese tra i 15 e i 99 anni e tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt in omaggio. Oltre ad un meraviglioso premio per i vincitori, sarà prevista anche una supercoppa per la squadra con abbigliamento più estroso”. È richiesta l’iscrizione entro il giorno 6 luglio al numero 329-3121037. Per tutta la giornata sarà attiva l’area ristoro con specialità culinarie e fiumi di birra. “Questa iniziativa - concludono dall’organizzazione - rientra tra gli eventi del nostro pre-festival. La Festa vera e propria, in occasione del Santo Patrono, si terrà tra venerdì 19 e lunedì 22 luglio, giorno in cui saranno previsti i tradizionali fuochi d’artificio”.