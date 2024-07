Alpe di Mera in festa: "Bambini con gli aquiloni" per volare con la fantasia.

La Pro Loco alpe di Mera presenta “Bambini con gli aquiloni”: un pomeriggio dedicato a far volare insieme tanti aquiloni colorati. “Porta il tuo, ma se non ne hai ne troverai uno lì ad aspettarti!”

L’evento è adatto ai bambini da 4 anni in su (per i più piccoli è richiesta la collaborazione di un genitore) e al termine si terrà la merenda, offerta per tutti dalla Pro Loco.

Domenica 14 luglio iniziano “Le giornate di meraviglio”: dalle 13.00 alle 17.00 Face painting trucca - bimbi al parco giochi Il Covo.