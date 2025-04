Juventus Next Gen-Cavese 3-1: i bianconeri centrano i playoff. Sugli spalti anche Massimo Giletti FOTO

Una serata da ricordare, al Pozzo La Marmora di Biella, dove la Juventus Next Gen ha conquistato l’aritmetica certezza dell’accesso ai playoff di Serie C, superando con un netto 3-1 la Cavese. Una vittoria preziosa, arrivata al termine di una partita intensa e a tratti sofferta, che ha confermato la crescita costante della formazione guidata da mister Brambilla.

L’atmosfera sugli spalti è stata resa ancora più speciale dalla presenza del noto giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, che ha seguito la gara con entusiasmo, fermandosi volentieri a scattare foto con i tifosi. Accanto a lui l’assessore di Biella Giacomo Moscarola e il tecnico di casa Luca Prina.

La Juventus Next Gen parte subito forte: dopo appena due minuti, è Comenencia a creare il primo grattacapo alla difesa campana. Al 7’ è invece Pietrelli a trovare la via della rete, ma la gioia è strozzata dal fischio del guardalinee per posizione irregolare. La Cavese risponde con Chiricò, il più pericoloso tra gli ospiti, ma la vera svolta arriva al 41’: su un lungo rilancio di Daffara e una giocata intelligente di Macca, Guerra si trova al posto giusto e colpisce con freddezza per l’1-0, siglando l’undicesimo centro stagionale.

Nel secondo tempo, i bianconeri partono con lo stesso piglio e al 49’ raddoppiano: cross di Scaglia e colpo di testa vincente di Cudrig per il 2-0. La Cavese tenta di reagire, ma si infrange contro un attento Daffara. Al 72’, è ancora Guerra a chiudere i conti con il gol del 3-0. Solo nel finale gli ospiti trovano la rete della bandiera con Fella su rigore, ma il risultato non cambia più. La Next Gen resiste agli ultimi assalti e chiude la partita con tre punti fondamentali, guadagnandosi con merito un posto nei playoff del girone C.

Festa in campo e sugli spalti: una serata perfetta per i tifosi bianconeri e per la città che ha risposto con grande partecipazione. La presenza di Massimo Giletti ha contribuito a creare il clima del grande calcio. Foto ricordo, sorrisi e applausi, spettacolo in campo e sugli spalti. Con questa vittoria, la Juventus Next Gen archivia una partita complicata e ribadisce il proprio valore in un campionato difficile, guardando ora con fiducia alla fase finale della stagione.