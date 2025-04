Cossato: Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un tetto

Questa mattina i Vigili del fuoco di Biella e i volontari del distaccamento di Cossato sono intervenuti nel comune di Cossato per la messa in sicurezza di alcune tegole di un tetto che rischiavano di cadere sulla strada principale del Comune.

Un altro intervento, sempre nel comune di Cossato, dove i Vigili del fuoco di Biella e i volontari di Cossato sono intervenuti in prossimità di una scuola per una pianta caduta. Operando hanno verificato e trovato una perdita di gas da un impianto della stessa e contattato i tecnici per la messa in sicurezza.