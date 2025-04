Il Generale Claudio Vercellotti all’Itis per una conferenza sulla campagna di Russia nella 2a guerra mondiale

“Russia 1941-1943. L’Esercito italiano sul fronte orientale”. È questo il titolo della conferenza che si terrà nell’Aula magna dell’Itis “Q. Sella” alle ore 21 di mercoledì 23 aprile; relatore, il Generale di Divisione Claudio Vercellotti.

Vercellotti, biellese classe 1958, ripercorrerà le tappe di uno degli eventi che maggiormente hanno segnato la memoria collettiva del secolo scorso; attraverso documenti ufficiali e testimonianze rese dai protagonisti, Vercellotti condurrà un’analisi tecnica di quella che fu la nostra campagna di Russia, sulla base della ricostruzione degli eventi resa dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Partendo da un inquadramento generale della situazione che vide la Germania invadere l’Unione Sovietica con l’operazione Barbarossa, l’attenzione si sposterà sulla partecipazione dell’Italia con il Corpo di spedizione italiano in Russia (CSIR) nel 1941 e il successivo invio dell’Armata italiana in Russia (ARMIR) nel 1942. L’analisi del gen. Vercellotti prenderà in considerazione i comportamenti e le decisioni sia politiche che militari che di quella campagna determinarono l’esito; un esito che, val la pena di ricordarlo, costò all’Italia quasi 85.000 uomini (tra caduti e dispersi) e circa 30.000 feriti, mentre parimenti pesante fu la perdita di armamenti e di materiali.

Come Ufficiale di Artiglieria da montagna, Vercellotti ha servito in varie Brigate alpine e partecipato a molteplici missioni operative, tra cui Kosovo, Iraq e Afghanistan. Ha inoltre ricoperto prestigiosi incarichi presso la Nato. Attualmente è Generale di Divisione nella Riserva e consigliere della Sezione ANA di Biella.

La conferenza è a ingresso libero.