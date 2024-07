Dialogo fra luce e ombra: "Arte Sacra Contemporanea" approda al Santuario di Oropa.

Dal 13 luglio al 18 agosto, il Santuario di Oropa ospiterà la mostra "Arte Sacra Contemporanea", a cura del Gruppo Spontaneo Artisti Canavesani: un’esposizione che celebra l'arte sacra attraverso una selezione di opere dedicate alla spiritualità e la religiosità cristiana.

Il Gruppo Spontaneo Artisti Canavesani si è formato nel 2023, esponendo per la prima volta le loro opere al Santuario e Sacro Monte di Belmonte, patrimonio UNESCO del sito seriale “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” di cui anche Oropa è parte. Da quel momento, la mostra ha acquisito un carattere itinerante, arricchendosi di nuove opere e artisti. Dopo la successiva mostra nella Chiesa della Visitazione a Castelnuovo Nigra, le opere approdano ora al Santuario di Oropa, luogo legato a Belmonte dal “Cammino di Oropa Canavesano”.

La mostra al Santuario di Oropa rappresenta una nuova tappa significativa per il gruppo: gli spazi espositivi della galleria S. Eusebio accoglieranno le opere di Bruno Barettini, Mimmo Craviotto, Gianni Depaoli, Miro Gianola, Renzo Igne, Alessandro Lando, Claudia Nigra, Brenno Pesci, Gianmario Quagliotto, Giacomo Sampieri e Rita Scotellaro.

“La pittura si nutre di luce e ombra, mentre la scultura è sempre alla ricerca dell'equilibrio, tra vuoti e pieni, ed entrambe le discipline hanno il compito di cimentarsi con queste ricerche, attraverso la manualità, che è guidata dalla testa e a sua volta dal cuore – commenta lo scultore Brenno Pesci, portavoce del gruppo - Il tutto per dominare la materia e arrivare al dialogo con sé stessi e con gli altri, raccontando una singolare visione del passato per poter leggere la realtà odierna”.

La mostra è un ringraziamento per la vita e per tutti i doni ricevuti, mettendo ogni espressione artistica al servizio del prossimo. La figura del Cristo, con il suo sacrificio, morte e resurrezione, emerge come il fulcro centrale della mostra, offrendo sprazzi di luce e speranza per l'umanità intera.

Apertura: dal 13 luglio al 18 agosto 2024 - Tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00.

Inaugurazione: 13 luglio 2024, ore 16.