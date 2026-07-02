Tante cose da fare a Biella e nel Biellese nel we del 3, 4 e 5 luglio

Venerdì 3 luglio

- Sordevolo, Trofeo Giovanni Bracco

- Muzzano, Confraternita, piazza parrocchiale, ricordando l'Adunata, Vita d'Artista XXVI edizione immagini di Biella, ore 21, ingresso libero

- Cossato, "Voci del Piemonte" ore 18 villa Ranzoni, il percorso di confronto promosso dal Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale, farà tappa nel Biellese con un incontro aperto al pubblico

- Sordevolo, “Sapori della Liguria”, Galileo in Piazza all'anfiteatro dalle 21

- Donato, concerto in piazza 21,30 St. James Big Band

- Biella, APD Pietro Micca, in collaborazione con @kiruntravel, THE FIRST CALL 5000! allo stadio Pozzo dalle 18,30 ritrovo

- Lessona Summer Festival

- Benna, inaugurazione M-AppCafè, apriranno le porte in Via Giacomo Matteotti 56 alle ore 18, per una prima serata lounge.

- Campiglia, il dottor Alessandro Flecchia, dialettologo dell’università di Torino, terrà una conferenza dal titolo Dialetto e società nel Biellese.

- Biella, cinema al chiostro di San Sebastiano

- Andorno, Locato in festa

- Campiglia Cervo, Circolo Valët, fraz. Asmara dalle 21 Dialetto e società nel Biellese

- Oropa, Concerto “Integrale delle sonate di Beethoven”

- Salussola, Arro Beer Festival

- Biella, Notte Bianca, Negozi aperti e intrattenimento in centro città e sfilata di moda in Piazza Duomo, Via Italia, dalle 20:00 alle 24:00 a cura di Confartigianato Biella

Sabato 4 luglio

- Sordevolo, Trofeo Giovanni Bracco

- Valdilana, “Tessere la Pace”

- Graglia, alle 21 concerto di pianoforte Aine Yokoama a soli 10 anni in via del Canale 3, Vita d'artista

- Ronco di Cossato, concerto in parrocchia di San Defendente BJC Big Band (Biella jazz company) ore 21

- Biella, cinema al chiostro di San Sebastiano

- Andorno, Locato in festa

- Campiglia, dalle 16 Giovanni Magnani e la sua Villa nella Bürsch Visita guidata speciale con rievocatori storici dell'associazione "Le Vie del Tempo"

- Oropa sotto le stelle: visita alla cupola illuminata e alla terrazza panoramica dalle 21

- Salussola, Arro Beer Festival

- Biella, BIELLA DANZA – GIOVANI IN SCENА Spettacolo e momento di incontro tra giovani danzatori, famiglie e città piazza Duomo, ore 21:15 a cura di ART'è DANZA ASD

- Sordevolo, anfiteatro, concerto Gassman e Four dalle 21,30 ingresso libero

- Sordevolo, “Sapori della Liguria”

- Biella, incontra i volontari della Protezione Civile di Biella presso il centro commerciale I Giardini dalle 9 alle 19

- Netro, il Gruppo Alpini di Netro celebra il 51° anniversario della Chiesetta Alpina della Bossola

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 9,15 Escursione al Poggio Frassati

- Veglio, Festa d'Estate "Storie di Veglio" dalle 18

- Miagliano, anfiteatro Balfolk Musiche e danze dal mondo Amici della Lana dalle 21

- Graglia, “Dal Santuario di Graglia a Bagneri. Arte e paesaggio sui passi del pittore Crida”

- Rosazza, Incontro delle genti

- Oropa, dalle 15 Visita guidata al Sacro Monte di Oropa - Patrimonio UNESCO

- Graglia, teatro comunale, One shot duo live, dalle 21

- Lessona Summer Festival

- Strona Motor show, ore 15 benedizione, 15,30 parata 500 scorpioni e apertura percorso

- Valdengo, cena in bianco per 30° anniversario fondazione pro loco Valdengo

Domenica 5 luglio

- Mongrando, "Ma l'amore no", spettacolo Storie di Piazza ore ore 17 ecomuseo della lavorazione del Ferro

- Lessona Summer Festival

- Biella, ore 9,30 Global Clean Up ritrovo in via Italia 1 per celebrare la giornata mondiale del perdono

- Biella, cinema al chiostro di San Sebastiano

- BIELLA, Cittadellarte Fondazione Pistoletto dalle 16 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Zubiena, raduno Panda, 8,30 apertura iscrizioni ricordando Giovanni Scavazza

- Sostegno, Museo del Bramaterra, fraz. Casa del Bosco dalle 14,30 Laboratorio di intreccio con il salice

- Ailoche- Crevacuore, raduno auto e moto d'epoca, ritrovo in piazza dalle 8,30 alle 9,30 piazza Martiri

- Strona Motor show, ore 9 apertura percorso

- Campiglia Cervo dalle 14,30 Una passeggiata guidata a Campiglia Cervo dal Parco delle Cave in frazione Balma, per salire attraverso mulattiere e carrozzabili immerse nella fresca ombra dei boschi fino a Campiglia Cervo, per la visita al Museo della Società Operaia e al Museo delle Scuole Tecniche a Indirizzo Edile. Nella stessa giornata, a Campiglia si svolgerà il “Mercatino delle Siunere".

- Oropa, dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa e dalle 15; dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Andorno, Locato in festa, Tour MTB Alta Valle Cervo, ritrovo alle 14

- Sordevolo, “Sapori della Liguria”

- Campiglia, passeggiata guidata alla scoperta del territorio e della sua storia.

- Sordevolo, Marathon Monte Mars.

- Sordevolo, gara in salita da Sordevolo al Rifugio Coda, con partenza fissata alle ore 7:00 dall’anfiteatro di Sordevolo. Il costo dell’iscrizione è fissato in 25 €. Percorso: circa 12 km con dislivello di 1650 metri.

- Veglio, Festa d'Estate, pranzo itinerante dalle 12

- Piedicavallo, Rifugio Rivetti, “Custodi della biodiversità d’alta quota”

MOSTRE

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Biella, mostra fotografica “Il gesto e l’istante” presso Opificiodellarte Via De Agostini 7C, Biella. La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 4 luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2 NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO, Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi. Visitabile fino al 12 luglio, tutti i giorni ore 9 - 19

- Veglio, fino al 12 luglio, Veglio, fraz. Picco 6 MOSTRA "MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE". Orari: Sabato su prenotazione. Domenica dalle 11.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, fino al 19 luglio al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"