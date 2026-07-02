Biella, il primo Liceo Musicale è più vicino: via libera del Collegio docenti

Martedì 30 giugno il Collegio docenti dell’Istituto di Istruzione superiore "G. e Q. Sella" di Biella ha votato all’unanimità la delibera per l’istituzione di un Liceo Musicale: il primo nel Biellese.

La decisione, fortemente voluta dal corpo docente, risponde a una crescente domanda culturale e formativa da parte delle famiglie e dei giovani della provincia. Ad oggi, infatti, gli studenti biellesi interessati a un percorso di studi superiori a indirizzo musicale sono costretti a faticose trasferte quotidiane verso le province limitrofe. Il progetto ha però origini in verità lontane. A mettersi a lavorare a tavolino all'attivazione era stata ancora l'allora preside Maria Dolores Ragone, negli anni 2013/2014. "Ci abbiamo lavorato a testa bassa per un anno intero - racconta - io e l'allora assessore all'Istruzione della Provincia Mariella Biollino. Avevamo fatto un gran lavoro, tanto che la Regione ci aveva dato il via libera. A frenare il tutto era però stato il Ministero perchè alla fine mancavano i numeri, non c'erano abbastanza allievi interessati che giustificassero il corso. Avevamo già anche preso contatto con l'accademia Perosi perchè l'indirizzo sarebbe stato attivato al Piazzo. Purtroppo non era andato a buon fine".

A distanza di oltre 10 anni Biella ci riprova, questa volta con i numeri. “Con l’approvazione di questa delibera - ha dichiarato il Dirigente Scolastico Gianluca Spagnolo - Vogliamo colmare un vuoto formativo storico per Biella, offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di coltivare il proprio talento artistico e strumentale senza dover abbandonare la propria città. La musica non è solo un'eccellenza culturale, ma un potente strumento di crescita, inclusione e sviluppo delle competenze logiche e relazionali.”

Il nuovo percorso andrà ad ampliare la ricca offerta formativa dell'istituto, integrando le materie liceali tradizionali con lo studio approfondito della Teoria musicale, della Composizione e della Storia della musica. Questo piano di studi garantirà agli studenti una solida preparazione culturale e un accesso privilegiato all’Accademia Perosi, ai conservatori, all'Alta formazione artistica e musicale e a qualsiasi facoltà universitaria.

“Il nostro liceo ha già una forte vocazione all'innovazione,” prosegue il Dirigente scolastico. “Ora si apre una fase di dialogo e collaborazione con gli enti locali, la Provincia, la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per finalizzare le procedure istituzionali. Siamo pronti a collaborare con la Fondazione Accademia Perosi, con le scuole medie a indirizzo musicale e con le realtà artistiche locali per dare vita a un polo culturale d'eccellenza. C'è una reale necessità per il territorio. Oggi è un dispiacere: i più determinati scelgono comunque di andare via da Biella per inseguire la propria vocazione, mentre altri rinunciano perché non vogliono affrontare levatacce e spostamenti quotidiani. Ed è un peccato. Ora la parola spetta alla Provincia che se voterà il via libera lo trasmetterà alla Regione i cui criteri richiesti già li conosciamo e riteniamo di rispettarli. I numeri li abbiamo. Abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse attraverso mail e contatti con le famiglie; la ricerca è partita già da tempo. Al momento ci sono una ventina di studenti interessati con certezza, ma potrebbero essere anche di più."

È previsto un test d'ingresso: gli studenti dovranno essere motivati. Conclude Spagnolo: "Perché il progetto possa andare in porto è necessario che tutto il territorio ci creda. L'obiettivo è l'attivazione del percorso nell'anno scolastico 2027-2028. La sede non sarà necessariamente al Piazzo come si era parlano anni addietro, anche se il progetto ovviamente è sato condiviso con l'Accademia Perosi".