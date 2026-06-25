Estate a Oropa, da Beethoven alla Belle Époque: ecco il programma del fine settimana

Venerdì 26 giugno e 3 luglio ore 21 | Concerto “Integrale delle sonate di Beethoven”

Questo fine settimana il Santuario di Oropa accoglie il primo dei due appuntamenti di Suoni in Movimento, che porta a Biella, nell’ambito della rassegna Percorsi Sonori, due serate di grande importanza musicale dedicate a Ludwig van Beethoven. In programma venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio alle 21 nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, la prima e la seconda parte delle Sonate per violoncello e pianoforte del compositore tedesco, nell’interpretazione di Sergio Patria al violoncello e Elena Ballario al pianoforte. Ingresso libero.

Le Sonate per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven (Op. 5, Op. 69 e Op. 102) sono opere fondamentali del repertorio cameristico che segnano una svolta decisiva nel rapporto tra i due strumenti. Composte tra il 1795 e il 1815, rappresentano una delle pietre miliari della musica da camera e accompagnano l’intero percorso creativo del compositore. Dalle prime Sonate op. 5, ancora legate alla tradizione settecentesca e caratterizzate da un ruolo predominante del pianoforte, si giunge alla celebre Sonata op. 69, capolavoro del periodo centrale, in cui i due strumenti dialogano finalmente su un piano di perfetta parità. Le ultime Sonate op. 102, appartenenti alla fase tarda, aprono invece la strada al linguaggio più innovativo e introspettivo dell’ultimo Beethoven, con una scrittura densa, concentrata e ricca di contrappunto. In questo ciclo il violoncello conquista definitivamente una voce autonoma e il rapporto con il pianoforte si trasforma in un autentico confronto tra due protagonisti, dando vita a pagine di straordinaria intensità espressiva e profondità artistica.

Sabato 27 giugno ore 15 | Visita guidata “Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque”

Sabato 27 giugno alle 15, il Santuario propone una visita guidata speciale dedicata al periodo della Belle Époque, pensata come un autentico viaggio nel tempo per conoscere Oropa all’inizio del Novecento.

Sarà l’occasione per immergersi nell’atmosfera di un’epoca in cui il celebre trenino Biella–Oropa saliva tra le montagne portando al Santuario pellegrini e villeggianti. Per l’occasione, l’Associazione Ferrovia Biella Oropa aprirà il trenino, testimonianza di un periodo che ha segnato la storia del territorio.

La visita guidata seguirà un percorso speciale costruito per raccontare l’Oropa di allora: attraverso le immagini dell’Archivio Storico i partecipanti potranno scoprire l’atmosfera delle giornate scandite dall’arrivo delle carrozze e della tramvia, la presenza dei coronari-orefici, dei fotografi ambulanti, del mercato con le sue bancarelle e dei caratteristici cabaretti. La Basilica Antica conservava ancora l’Antisacello, mentre la Basilica Superiore si presentava come un grande cantiere in continua evoluzione. Le stanze dei pellegrini, semplici ed essenziali, raccontavano un’ospitalità sobria e autentica, parte integrante dell’esperienza di Oropa.

Le visite si terranno sabato 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto alle 15.

A completare le attività dell’ultimo fine settimana di giugno, domenica alle ore 11 è in programma la visita guidata “Oropa e i suoi tesori”, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Santuario, del Museo e degli Appartamenti Reali dei Savoia.

Ritrovo presso lo chalet davanti ai cancelli del Santuario.

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/