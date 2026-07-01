Campiglia Cervo, una conferenza sul dialetto e la società nel Biellese (foto di repertorio)

Venerdì 3 luglio, alle 21, presso il Circolo Valët di Campiglia Cervo, in frazione Asmara, il dottor Alessandro Flecchia, dialettologo dell’università di Torino, terrà una conferenza dal titolo Dialetto e società nel Biellese.

L’incontro costituirà un’occasione per discutere con il pubblico di come lingue e dialetti cambino nel tempo in conseguenza di mutamenti sociali: sotto questo profilo, il Biellese rappresenta un terreno di studio assai interessante e prezioso.

L'evento costituisce una tappa del percorso iniziata con la conferenza Parlè An Piatsa tenutasi a settembre 2025e proseguito con gli incontri mensili “Parlè an vëggia” sette serate, alle quali hanno partecipato una ventina di persone in media, durante le quali con semplicità si è chiacchierato cercando di usare soltanto il valët , il dialetto dell’Alta Valle del Cervo, riscontrandone a volte diverse pronunce a seconda del paese o della frazione di provenienza. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è promossa da Casa Museo Alta Valle Cervo in collaborazione con la Rete Museale Biellese e con il Comune di Campiglia, nell’ambito degli eventi de La Valle dell’Acqua, storie di lavoro, di pietra e di lana.