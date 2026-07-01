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Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe - Foto di repertorio
Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe
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CRONACA | 01 luglio 2026, 18:58

Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe

Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe - Foto di repertorio

Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe - Foto di repertorio

Attenzione alle false raccolte fondi. 

A Cerrione i Carabinieri sono intervenuti all’interno di un supermercato dopo la segnalazione di una donna, avvicinata da due persone che le avrebbero chiesto un’offerta di 30 euro a favore di una presunta associazione di sordomuti.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero mostrato un elenco con nomi e firme riferito a presunte donazioni già ricevute. Dopo aver consegnato il denaro, la donna si è insospettita e ha allertato i militari.

Dai primi accertamenti sarebbe emersa la natura fraudolenta della richiesta. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno visionate e i carabinieri procederanno con ulteriori verifiche.

G. Ch.

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