Falsa raccolta fondi a Cerrione: attenzione alle truffe

Attenzione alle false raccolte fondi.

A Cerrione i Carabinieri sono intervenuti all’interno di un supermercato dopo la segnalazione di una donna, avvicinata da due persone che le avrebbero chiesto un’offerta di 30 euro a favore di una presunta associazione di sordomuti.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero mostrato un elenco con nomi e firme riferito a presunte donazioni già ricevute. Dopo aver consegnato il denaro, la donna si è insospettita e ha allertato i militari.

Dai primi accertamenti sarebbe emersa la natura fraudolenta della richiesta. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno visionate e i carabinieri procederanno con ulteriori verifiche.