A Borriana "Estate Insieme!"

Il Comune di Borriana presenta "Estate Insieme!", due appuntamenti dedicati ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto "Eurogiovani: Cittadini d'Europa", finanziato dalla Regione Piemonte (con il Fondo per le Politiche giovanili) e in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

L'obiettivo degli incontri si riassume in quattro parole chiave: Sport, crescita, inclusione e condivisione!

Gli eventi si articolano in due giornate principali, ciascuna caratterizzata da un momento di riflessione psicologica, un'attività sportiva inclusiva e un momento di socializzazione:



Venerdì 10 Luglio 2026

Ore 18.00 | Quattro chiacchiere con Samuel Monti (Psicologo dello sport): Un incontro interattivo per imparare a gestire l'ansia e la pressione, trasformando le emozioni in risorse per crescere sia dentro sia fuori dal campo.

Ore 19.00 | Partita di calcetto inclusivo: Un'occasione per mettere in pratica il valore dell'inclusione attraverso il gioco.

Ore 20.00 | Momento di condivisione: Al termine delle attività, un piacevole momento di aggregazione e confronto tra i partecipanti.



Sabato 19 Settembre 2026

Ore 15.00 | Quattro chiacchiere con Samuel Monti: Secondo appuntamento con lo psicologo dello sport, focalizzato su strategie semplici per gestire le emozioni e favorire la crescita personale nello sport e nella vita quotidiana.

Ore 16.00 | Partita di pallavolo inclusiva: Un momento di sport di squadra aperto a tutti, all'insegna del divertimento e del rispetto reciproco.

Ore 17.00 | Momento di condivisione: Un rinfresco/momento insieme per concludere la giornata e fare rete.

Il Comune invita i ragazzi residenti e non nella fascia tra 15/34 anni a partecipare a questo progetto !!