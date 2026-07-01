A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente (foto di repertorio)

Il 7 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Perdono. Per l’occasione, avrà luogo un cleanup dedicato alla natura e alla madre terra.

Come riportano gli organizzatori, l’appuntamento è per domenica 5 luglio, alle 9.30, in via Italia 1, davanti alla Fons Vitae, e da lì ci si sposterà lungo viale Giacomo Matteotti.

L’evento è organizzato in collaborazione con Planet Matters, una piattaforma che si occupa di diffondere consapevolezza sull’inquinamento da rifiuti attraverso social media e workshop per le scuole, mostrando come fare un cleanup sia un gesto di responsabilità che può anche essere divertente.

Cosa serve portare? Scarpe chiuse e guanti da giardinaggio/lavoro, oltre a cappellino e crema solare.

Per informazioni: 340 081 7252.