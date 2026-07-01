mercoledì 01 luglio
A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente (foto di repertorio)
A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente
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Biella | 01 luglio 2026, 07:50

A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente

A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente (foto di repertorio)

A Biella una giornata dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente (foto di repertorio)

Il 7 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Perdono. Per l’occasione, avrà luogo un cleanup dedicato alla natura e alla madre terra. 

Come riportano gli organizzatori, l’appuntamento è per domenica 5 luglio, alle 9.30, in via Italia 1, davanti alla Fons Vitae, e da lì ci si sposterà lungo viale Giacomo Matteotti. 

L’evento è organizzato in collaborazione con Planet Matters, una piattaforma che si occupa di diffondere consapevolezza sull’inquinamento da rifiuti attraverso social media e workshop per le scuole, mostrando come fare un cleanup sia un gesto di responsabilità che può anche essere divertente. 

Cosa serve portare? Scarpe chiuse e guanti da giardinaggio/lavoro, oltre a cappellino e crema solare.

Per informazioni: 340 081 7252. 

Redazione g. c.

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