Lega Valle Elvo, Vito Colletta riconfermato segretario cittadino

Lunedì sera, presso la sede di Mongrando, si è svolto il congresso della Lega Valle Elvo.

Vito Colletta è stato riconfermato segretario cittadino.

Il direttivo sarà composto da Stefano Bordoni e Giorgia Linda Pollono, con Giovanni Femminis e Vincenzo Ferraris quali supplenti.

Vito Colletta, già segretario Lega nel passato triennio, in Lega dal 2017, è anche delegato al congresso federale. Ha ricoperto la carica di assessore per 10 anni a Mongrando con la giunta Fussotto, successivamente quella di consigliere di maggioranza a Biella con Corradino e da 2 anni è nella maggioranza a Mongrando con Teagno.

Ha presieduto il congresso Alessio Ercoli, che da vicecoordinatore Lega Giovani Piemonte ha espresso grande soddisfazione per l'elezione di due giovani nel nuovo direttivo, i quali hanno già avuto esperienze amministrative e ora potranno dare un contributo al rilancio del partito nei paesi della valle. Tutti parlano di ricambio generazionale e maggiore spazio ai giovani, la Lega lo attua in ogni occasione.