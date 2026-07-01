Tessere la Pace, a Valdilana storie di comunità sul cammino della responsabilità

Sabato 4 luglio 2026 si terrà a Valdilana la quarta edizione della Festa della Comunità, un appuntamento dedicato alla partecipazione, al dialogo e alla costruzione di legami tra persone e culture diverse.

L’iniziativa è organizzata dal comune di Valdilana e dal progetto SAI di Valdilana, in collaborazione con l’associazione Pericle e con la rete delle associazioni del territorio: Gruppo Vincenziano Marlene Delbrèl, Cresco, Mani Tese, Giorgio e Nino Maurel, Parrocchie Triverese, Centri Estivi, Coop Oltre il Giardino, Maria Cecilia e Pro Loco di Trivero.

Il tema scelto per questa edizione è “Tessere la Pace: storie di comunità sul cammino della responsabilità”, un titolo che racchiude lo spirito di una giornata pensata per promuovere l’impegno civile, la solidarietà e la consapevolezza del ruolo che ogni comunità può avere nella costruzione della pace. Valdilana sarà inoltre protagonista del Giro d’Italia per la Pace 2026, l’iniziativa civile itinerante promossa dalla Fondazione PerugiAssisi e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace. Per tutta la giornata il territorio accoglierà la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di speranza, fraternità e responsabilità condivisa, che attraversa l’Italia portando un messaggio di pace.

La giornata prenderà il via al mattino, dalle ore 8.45 alle 11, con “Passi di Pace: la Marcia a Valdilana”, una camminata comunitaria realizzata in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) e AIB. Il percorso sarà accompagnato dalla cerimonia solenne di accensione della Lampada di San Francesco, un momento simbolico che unirà idealmente cittadini, associazioni e istituzioni in un unico cammino. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà il convegno “Sguardi sul Mondo e Azioni Locali”, con l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata allo scenario internazionale con l’intervento “Geopolitica della Pace e Finestre sul Mondo”, curato da Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, che offrirà una riflessione sulle dinamiche globali e sulle sfide attuali per la convivenza pacifica. A seguire, alle 17.50, spazio ai “Dialoghi di Speranza: la società civile in azione”, un confronto dedicato alle esperienze concrete attraverso cui cittadini, associazioni e territori contribuiscono ogni giorno alla costruzione della pace.

Tra le testimonianze ci sarà quella di Enrico Allorto, maestro liutaio, che presenterà il Progetto Metamorfosi, un percorso straordinario nel quale il legno dei barconi dei migranti viene trasformato in musica e in strumenti capaci di raccontare nuove possibilità di rinascita. Interverrà anche Ivana Borsotti, Presidente FOCSIV, che illustrerà il ruolo del volontariato e dell’impegno internazionale, mentre Cesare Riccardo ed Edoardo Daneo, del Direttivo Co.Co.Pa. Piemonte, racconteranno il valore delle reti territoriali e il ruolo degli enti locali nel promuovere politiche di pace.

Gli interventi saranno accompagnati da momenti musicali dal vivo eseguiti con uno strumento unico nato nell’ambito del Progetto Metamorfosi, aggiungendo alla giornata un ulteriore elemento di incontro e condivisione. La Festa della Comunità proseguirà in serata con “Il Mondo a Tavola: cena buffet multietnica”, un momento conviviale aperto a tutti, pensato per valorizzare le diverse comunità che vivono e arricchiscono il territorio di Valdilana attraverso il dialogo e lo scambio culturale.

La serata sarà accompagnata dalla musica di Corrado e Giulia in duo. La quarta edizione della Festa della Comunità vuole essere un’occasione per ritrovarsi, ascoltare storie, condividere esperienze e continuare insieme un percorso fatto di responsabilità, solidarietà e pace.