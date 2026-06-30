“Explore. Innovate. Belong”: premiate le startup FOTO e VIDEO

Si è conclusa con la premiazione di tre startup, la prima Call “Explore. Innovate. Belong”, l’iniziativa promossa da Unione Industriale Biellese, attraverso la Sezione Alimentari e Bevande e la Sezione Turismo e Cultura, e da Réseau Entreprendre Piemonte, che conta sull'importante collaborazione con GAL Montagne Biellesi, per favorire la nascita di nuove imprese, generare occupazione qualificata e valorizzare l’identità turistica ed enogastronomica del Biellese. Presenti alla premiazione anche la presidente del GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro, e il direttore generale dell' Unione Industriale Biellese, Pier Francesco Corcione, che ha fatto gli onori di casa con un saluto iniziale.

Avviato a dicembre, il progetto è nato dalla volontà di stimolare la crescita imprenditoriale locale e di creare sinergie tra attori del territorio, mettendo in rete competenze, esperienze e risorse per trasformare il potenziale del Biellese in sviluppo concreto. I sette neo imprenditori che hanno completato il progetto, hanno condiviso un percorso di accompagnamento e accelerazione gratuito, della durata di tre mesi, curato da Réseau Entreprendre Piemonte con il supporto di imprenditori, professionisti e partner territoriali. Grazie a questo intenso programma, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di avere tutoring individuale, mentoring one-to-one, sessioni di formazione imprenditoriale e momenti di networking per favorire lo scambio di competenze e la nascita di collaborazioni: un percorso intenso che ha definito e modificato, in alcuni casi in modo significativo, le idee e i modelli di business iniziali.

La call si è conclusa con la presentazione finale delle startup e con la selezione dei vincitori di tre Premi Speciali:

Tour in Vespa ha vinto il Premio Unione Industriale Biellese (press kit e PR sui media, oltre alla possibilità di entrare a far parte dell'Associazione con due anni di consulenze e servizi gratuiti)

ha vinto il (press kit e PR sui media, oltre alla possibilità di entrare a far parte dell'Associazione con due anni di consulenze e servizi gratuiti) Moolanén scs di comunità e Le Stranette hanno vinto il Premio Impact+ by Réseau (ulteriori due anni di accompagnamento gratuito per i progetti a maggiore impatto);

e hanno vinto il (ulteriori due anni di accompagnamento gratuito per i progetti a maggiore impatto); L’Asp“orto” a km corto ha vinto il Premio Strategy by BTREES (strategia di comunicazione).

"Da parte nostra, la soddisfazione è grande per due motivi - commentano Alessandro Boggio Merlo, presidente della Sezione Turismo e Cultura Uib, e Andrea Bonino, presidente della Sezione Alimentari e Bevande Uib -. Il primo è che questo progetto è riuscito a creare una proficua sinergia non solo all'interno dell'Uib, attraverso l'impegno congiunto delle due sezioni, ma anche grazie alla collaborazione con Réseau e con il Gal, definendo un modello che ha funzionato molto bene. Il secondo è che siamo riusciti a raggiungere lo scopo primario di questa iniziativa: dare un supporto concreto ai neo imprenditori che hanno potuto rafforzare il loro modello di business e affrontare la fase di go-to-market. Soprattutto, è stato possibile fare networking e sviluppare insieme soluzioni innovative per rispondere alle sfide del territorio: connessioni e mobilità sostenibile per rendere il Biellese più accessibile; accoglienza di qualità e efficientamento dell’offerta turistica; valorizzazione dell’identità esperienziale, con particolare attenzione all’evoluzione dell’enogastronomia".

Christian Zegna, presidente Réseau Entreprendre Piemonte, afferma: "Questa prima edizione di Explore. Innovate. Belong ha messo in luce quanto il Biellese sia ricco di energie imprenditoriali, competenze e idee che meritano di essere sviluppate. Come Réseau Entreprendre Piemonte siamo felici di aver affiancato questi nuovi imprenditori in un percorso concreto, fatto di confronto, metodo e relazioni con altri imprenditori. Il valore dell’iniziativa non sta solo nei premi assegnati, ma soprattutto nella capacità di creare una rete che sostiene chi decide di fare impresa, contribuendo alla crescita del territorio e alla creazione di nuove opportunità di lavoro. La collaborazione con Unione Industriale Biellese, GAL Montagne Biellesi e gli altri partner è stata fondamentale per costruire un percorso efficace, che speriamo possa proseguire e consolidarsi anche in futuro".

Le sette aziende

Le Stranette di Coggiola Valentina producono confetture e preparazioni a base di verdure locali, valorizzando materie prime del territorio.

L’Asp“orto” a km corto offre un servizio di consegna a domicilio di prodotti agricoli e artigianali, facilitando l’incontro tra produttori e consumatori.

Tour in Vespa è un tour operator che organizza esperienze in Vespa elettrica in diverse regioni italiane, con un forte focus sulla mobilità sostenibile.

Con un’importante valenza sociale, Moolanén scs di comunità intende riaprire lo storico spazio di ritrovo di Lessona, integrando ristorazione, formazione e inclusione lavorativa.

La Sosta Naturale offre invece uno spazio sempre aperto per pause culinarie a base di prodotti locali, pensato per chi vive il territorio all’aria aperta.

Una bici… e via! sarà un tour operator benefit dedicato al cicloturismo esperienziale piemontese, con l’obiettivo di creare una rete territoriale condivisa.

Infine, Capulpo propone street food a base di polpo servito da un triciclo elettrico, reinterpretando la tradizionale miassa con ingredienti freschi e stagionali.