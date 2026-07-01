Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria FOTO

Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, nella chiesa di San Biagio a Biella è stata celebrata la Santa Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria.
La funzione religiosa è stata presieduta dal vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, alla presenza di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, delle autorità e di fedeli accorsi per l'occasione.
La celebrazione ha rappresentato un momento di raccoglimento e di preghiera dedicato agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, impegnati quotidianamente nello svolgimento di un servizio delicato e fondamentale all'interno degli istituti di pena.
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria
s.zo.