Biella, celebrata la Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria FOTO

Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, nella chiesa di San Biagio a Biella è stata celebrata la Santa Messa in onore di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria.

La funzione religiosa è stata presieduta dal vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, alla presenza di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, delle autorità e di fedeli accorsi per l'occasione.

La celebrazione ha rappresentato un momento di raccoglimento e di preghiera dedicato agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, impegnati quotidianamente nello svolgimento di un servizio delicato e fondamentale all'interno degli istituti di pena.