Biella si veste di festa: il 3 luglio torna la Notte Bianca Show

Musica dal vivo, moda, danza, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia nel cuore della città. Venerdì 3 luglio, a partire dalle 20, il centro storico di Biella si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione di “Notte Bianca Show”, iniziativa promossa dalla Città di Biella in collaborazione con le associazioni di categoria e i commercianti del centro.

L’evento coinvolgerà via Italia, piazza Duomo e le principali vie del centro storico con un ricco programma di spettacoli, esibizioni live e intrattenimento diffuso. Per l’occasione, i negozi aderenti resteranno aperti fino a tarda sera.

Tra gli appuntamenti più attesi, alle 21 in piazza Duomo, andrà in scena uno spettacolo di moda e danza, con la sfilata delle collezioni dei negozi cittadini in una formula pensata per unire eleganza, coreografie e intrattenimento. Lo show sarà realizzato con la partecipazione delle scuole Art’è Danza, Broadway Dance Academy e Studio Danza Insieme.

Per tutta la durata della manifestazione, il centro cittadino sarà animato da postazioni musicali con esibizioni dal vivo.

Attenzione anche alle famiglie: accanto alla chiesa della Santissima Trinità sarà allestita un’area dedicata ai bambini, curata da Orizzonti Creativi, con attività di animazione e intrattenimento per i più piccoli. Saranno inoltre presenti un Photo Point e spazi dedicati alla socialità.

La sfilata è organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Biella e da Confartigianato, con il presidente Cristiano Gatti, che condurrà la serata.

L’iniziativa rientra nelle attività del DUC, Distretto Urbano del Commercio, ed è stata ideata e condivisa con le associazioni di categoria del commercio e delle attività produttive Ascom, Cna e Confesercenti.

«Crediamo in una città che investe sul proprio centro storico e sulle sue attività economiche – dichiara il sindaco Marzio Olivero –. Manifestazioni come la Notte Bianca non rappresentano soltanto un momento di festa, ma una scelta precisa: sostenere il commercio, valorizzare le eccellenze locali e rendere Biella sempre più attrattiva per cittadini e visitatori».

«La Notte Bianca rappresenta un investimento sul commercio di prossimità e sulla capacità del centro cittadino di essere attrattivo anche attraverso eventi di qualità – commenta l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Anna Pisani –. Abbiamo costruito un programma che mette in rete imprese, associazioni e operatori culturali, offrendo un’esperienza che va oltre lo shopping e diventa occasione per vivere la città. Il coinvolgimento delle scuole di danza, dei commercianti e delle realtà dedicate ai più piccoli testimonia una collaborazione concreta che rafforza il tessuto economico e sociale di Biella».