Apre M-AppCafè a Biella: il nuovo bar bistrot nel parco di M-AppHotel a Benna FOTO

Nel parco che ospita M-AppHotel e M-AppCamper, a Benna, apre M-AppCafè: il nuovo bar bistrot del gruppo M-App pensato per aperitivi, cocktail, colazioni e pranzi in un ambiente immerso nel verde, a pochi minuti da Biella.

Cos'è M-AppCafè e quando apre

M-AppCafè è un cafè bistrot aperto al pubblico, non solo agli ospiti delle strutture M-App. È stato ricavato da quattro container riadattati e accuratamente arredati. L'apertura è fissata per venerdì 3 luglio, con attività dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera.

Dove si trova e cosa offre

Il locale si trova a Benna, alle porte di Biella, lungo la strada Trossi in zona industriale, all'interno del giardino condiviso da M-AppHotel e M-AppCamper.

Gli spazi includono un bancone bar con tavoli e sedute interni, e altrettanti esterni nell'ampio prato circostante.

A rendere unico M-AppCafè non sarà solo il parco in cui è immerso o la struttura che lo caratterizza, ma la cucina: non quella di un bar ma di un vero bistrot. Colazioni e pranzi curati, aperitivi e cocktail seguiranno con lo stesso livello di qualità e attenzione che caratterizza il servizio hôtelière offerto dal gruppo M-App. I sabati e le domeniche il locale rimarrà chiuso al pubblico per ospitare eventi privati.

L'aperitivo di apertura

Il payoff scelto per il locale "Dai che è venerdì..." racconta lo spirito informale e conviviale del progetto, pensato anche per concludere la settimana lavorativa di chi soggiorna nelle strutture del gruppo.

Venerdì 3 luglio, apriranno le porte in Via Giacomo Matteotti 56 alle ore 18, per una prima serata lounge. Il buffet dell'aperitivo - bevande a parte - sarà offerto dalla famiglia imprenditrice, con taglieri e piatti, vegetariani compresi. La lista delle bevande e dei cocktail è varia e spicca per l'ampia scelta di prodotti del territorio.

Perché un bar container

La scelta del container richiama la storia del gruppo M-App, nato dall'azienda di trasporti, la Monteleone Trasporti e dal suo storico payoff: "In viaggio dal 1948 con il cuore sulla strada". Lo stesso spirito di viaggio e movimento che ha portato alla nascita di M-AppHotel, M-AppCamper e M-AppResidence si ritrova oggi in questo nuovo spazio dedicato alla convivialità, gestito direttamente dalla famiglia Monteleone.

Nei canali social di M-AppHotel verranno condivisi dettagli e novità. Il venerdì non è mai stato così atteso.

Ci vediamo da M-AppCafè.

Venerdì 3 luglio.