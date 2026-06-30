Unplugged 2026 di Biagio Antonacci, applausi per la data zero a Sordevolo

Biagio Antonacci domenica 28 giugno con «Unplugged 2026» ha fatto il pieno a Sordevolo, scelto per la "data zero". Un successo confermato dalla presenza all'anfiteatro dove l'artista si è esibito con la sua band, con formazione base di basso, batteria e chitarra, ma anche un quartetto d’archi.

Una data zero quella di Antonacci, che ha dato il via a un tour che durerà fino ad ottobre. In calendario 40 date in ben 4 arene: il Teatro Greco di Tindari, l’Anfiteatro Romano di Lucera, l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e il Teatro Grande di Pompei.

"Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte – ha scritto a novembre sui suoi social presentando il tour – dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto".