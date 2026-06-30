 / CRONACA

CRONACA | 30 giugno 2026, 17:20

Gatto tratto in salvo a Coggiola, era rimasto incastrato dentro la canna fumaria di un’abitazione

Gatto tratto in salvo a Coggiola, era rimasto incastrato dentro la canna fumaria di un’abitazione (foto di repertorio)

Gatto tratto in salvo a Coggiola, era rimasto incastrato dentro la canna fumaria di un’abitazione (foto di repertorio)

È stato tratto in salvo il gatto finito dentro la canna fumaria di un’abitazione. 

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno, nel comune di Coggiola, su segnalazione di un residente che aveva avvertito degli strani miagolii. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone che, dopo aver effettuato un buco nel camino, sono riusciti a individuare ed estrarre il felino, apparso in buone condizioni di salute. 

In seguito, è stato affidato alle cure di un’abitante della zona.   

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore