Delia Giova approda al TeamVolley

Altro volto nuovo nel roster 2026/27 del TeamVolley, che prepara la quinta annata consecutiva nel girone nazionale di Serie B2.

A Lessona arriva Delia Giova, schiacciatrice classe 2006 originaria di Mantova. Cresciuta nel capoluogo virgiliano, debutta nel San Lazzaro agli ordini degli allenatori Guido Beccari ed Erica Corsi, destreggiandosi tra Serie C e Under18. Il passaggio al livello nazionale avviene invece sull’altra sponda del Po, con le piacentine di Alseno. L’ultima tappa della sua verde carriera si svolge sulle colline di Firenze, con i colori del Carpe Diem Volley di Pontassieve: società con la quale Delia ha appena festeggiato la promozione in B1.

Le sue prime parole da giocatrice del TeamVolley: «Tutto è nato da una chiacchierata molto stimolante con la dirigenza, durante la quale mi hanno trasmesso fin da subito una grande serietà e ambizione. Le mie prime impressioni? Direi estremamente positive. A Lessona si respira un’aria professionale: l'ambiente ideale per lavorare sodo e dare il massimo ogni giorno. Dal punto di vista tecnico mi considero una giocatrice grintosa, che non molla mai un pallone. Mi piace lottare in ogni fase della partita. Arrivo al TeamVolley con tanta voglia di mettermi in gioco e imparare. Non vedo l'ora di iniziare!».

Ad accoglierla è il direttore sportivo Marco Motto: «Abbiamo avuto ampie e ottime referenze su Delia. Dopo averla visionata, i nostri tecnici hanno ritenuto che abbia un buon potenziale da esprimere. Siamo anche rimasti colpiti dalla serietà con cui ha affrontato tutte le discussioni che abbiamo fatto: ha sempre dimostrato una grande voglia di mettersi in gioco e lavorare. È una ragazza che a noi piace molto, siamo perciò contentissimi di accoglierla al TeamVolley e sicuri che con lei potremo raccogliere delle grandi soddisfazioni. Benvenuta a Lessona!».