Tante cose da fare nel we del 17, 18 e 19 aprile

Venerdì 17 aprile

- Giro d'Impresa

- Biella, interno Galleria Mosca mostra "Valle Cervo e Cacche" di Stefano Sartorello inaugurazione dalle 18

- Biella, Circolo Sociale, concerto Paolo Bonfanti

- Gaglianico, l’Auditorium comunale ospiterà il concerto “Brazilian Jazz 4 ET - Todo Brasil”

- Biella, “Non si vede bene che col cuore – In viaggio con il Piccolo Principe”, lo spettacolo all’Auditorium Città Studi di Biella, con doppio appuntamento: alle ore 10 per le scuole superiori e alle 21 aperto a tutta la cittadinanza a ingresso libero.

- Biella, in Duomo Alessandro Barbero, ore 21 "San Francesco 800 anni di Storia, un solo Francesco?"

- Viverone, via Umberto I 109 dalle 20,30 Rubrica della salute

- Vigliano, "Narrazioni con il kamishibai"

- Biella, Cattedrale, dalle 21 Sia Luce. Luce sulle parole

- Ponderano, teatro "La Villa" con la Compagnia dei Salassi, dalle 21 al polivalente

- Candelo, ore 21 Carlo Viana presenta "Il cammino di Santiago un'esperienza indelebile" sala Rosminiane

- Pray, fabbrica della ruota “Il clima che cambia, il territorio che soffre”

Sabato 18 aprile

- Giro d'Impresa

- Biella Piazzo, BIVeg, 4° edizione piazza Cisterna ingresso libero dalle 10

- Candelo, Nuovo appuntamento culturale nell’ambito del progetto “Il Sabato del Ricetto”, promosso da Culturalmente – Associazione Culturale Biellese E.T.S. con il patrocinio del Comune di Candelo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

- Cerrione, Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i suoi 90 anni

- Andorno, Giornata del Riuso presso P.zza Gramsci (P.zza del mercato) 8.30 - 10.30: conferimento materiali, 10.30 - 12.30: ritiro

- Biella, Fondazione Clelio Angelino – PRE LOVED – VINTAGE SOLIDALE.

- Biella, Solchi&Parole e CignaDischiEventi presentano Billy Joel state of mind un evento a cura di Luca Pasquadibisceglie ore 19 Cigna Dischi

- Gaglianico, “Tu chiamale se vuoi, emozioni” serata evento dedicata alla grande musica d'autore con l'artista nazionale Alex Parravano

- Campiglia Cervo, Fraz. Oretto 22, dalle 9,30 LA BURSCH: PASSEGGIATA E PRANZO, alla scoperta delle erbe commestibili

- Biella, Città Studi, Il corpo civile di pace europeo, ore 16 convegno

- Biella, Jcibiella Celebra il talento al Circolo I Faggi alle Ore 19:00 con l'evento TOYP - Ten Outstanding Young Persons. Una serata speciale per scoprire storie straordinarie, lasciarsi ispirare e condividere valori che costruiscono il domani.

- COSSATO, TEATRO COMUNALE, P.za Elvo Tempia, 54 dalle 20,30 "SOLO PER UNA CAMICIA"

- Biella, Trofeo Città di Biella, stadio Pozzo Lamarmora dalle 15 gare

- Benna, dalle 10 alle 12 "ARRIVA LA PRIMAVERA", Letture e laboratorio dedicato ai bambini a partire dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria al 3425609242

- Biella, interno Galleria Mosca mostra "Valle Cervo e Cacche" di Stefano Sartorello

- Cavaglià, tombolata del gemellaggio Montbazin ore 21

- Sostegno, presso Azienda agricola Manenti "Alle radici dell'agricoltura: come le tecniche produttive e le esigenze di mercato influenzano la qualità dei nostri cibi". Degustazione gratuita di prodotti biologici delle aziende del Progetto Ecorami, dalle 15,30

- Biella, “BIELLA FUN” amici del Porsche Grup Nord Ovest. Percorso panoramico sulle impegnative strade Biellesi con sosta ad Oropa e visita del Santuario, Rientro a Biella con parcheggio riservato per le Porsche e pranzo al prestigioso Circolo Sociale, Visita al nuovissimo Museo Fila. Raccolta fondi ospedale pediatrici italiani

- Cossato, Castello di Castellengo, spettacolo Teatrando

- Candelo, Funakoshi Karate 1976 organizza un Seminario Kumite dedicato alle categorie Esordienti, Cadetti e Junior, con un ospite d’eccezione: il Maestro Gennaro Talarico, attuale capo allenatore della Nazionale Italiana.

- Camburzano, Girogiochi

- Casapinta, presso la sede degli Alpini mostra gastronomica e lavori artigianali dalle 9.30 alle 19 a favore della parrocchia

- Occhieppo Inferiore, “Baroccando”, terzo concerto della rassegna occhieppese "Aprile in musica" nella Chiesa di San Clemente.

- Cerrione, festa Alpini marcia

- Lessona, spettacolo "Rosetto e cioccolato" dalle 21 al cineteatro

- Sagliano, “A Spasso, che spasso”

Domenica 19 aprile

- Castelletto Cervo, 4° TROFEO COLORI E SAPORI!

- Vigliano, dalle ore 16:00 alle ore 18.00 , la storica Villa Era propone un evento dedicato alla Dinacharya, l'antica routine quotidiana dell'Āyurveda per il benessere di corpo e mente.

- Biella, Fondazione Clelio Angelino – PRE LOVED – VINTAGE SOLIDALE.

- Viverone, Arte e artigianato sul Lago di Viverone

- Vergnasco, Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i suoi 90 anni

- Biella, 22° edizione della manifestazione della gara podistica Biella Graglia Santuario, ritrovo e partenza presso Piazzale Casalegno (via Lamarmora)

- Valdilana, Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra "Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. Inaugurazione il 19 APRILE alle ore 15:00. Tutti sono benvenuti.

- Giro della Provincia

- Biella, interno Galleria Mosca mostra "Valle Cervo e Cacche" di Stefano Sartorello

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Salussola, Frazione Vigellio, Giornata di Primavera

- Mongrando, concerto benefico a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Biella

- Campiglia Cervo, Fraz. Oretto 22, dalle 11 LA BURSCH: MERCATINO DI PRIMAVERA

- Quaregna Cerreto, 2° Mezzotrail di Amedeo Avogadro, km 7

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Cavaglià, camminata benefica, ritrovo ore 14,30 nella piazza del mercato

- Cerrione, festa Alpini sfilata

- Cossato, spettacolo Teatrando

- Coggiola, 8 donne, 8 storie, 8 vite

- Benna, giornata ecologica, ritrovo 8,30 presso piazza della Roggiona

MOSTRE

- Ospedale di Biella, fino al 22 aprile, è visitabile la mostra “Fluire nel futuro” promossa da AVIS Biella.

- "Ritratti allo specchio" fino al 19 aprile ad Andorno

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.