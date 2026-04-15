Cossato, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessate

A causa di alcuni interventi, in diverse vie della città di Cossato sono attualmente in vigore chiusure al traffico e limitazioni temporanee alla circolazione, con l’istituzione in alcuni tratti del senso unico alternato.
Nel dettaglio, in via Martiri della Libertà è stata disposta la chiusura della corsia di marcia in direzione Gattinara-Biella, dall’intersezione con via Garibaldi fino al civico 15, con deviazione obbligatoria in via Garibaldi.
In via Marconi è invece in vigore il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli in prossimità della rotatoria con via Ranzoni, in piazza Perotti.
Infine, in via Mazzini, all’altezza dei civici 63 e 65, la circolazione è regolata da semafori con transito a senso unico alternato.