Dal rugby alla pallavolo: studenti dell’Avogadro ai Nuovi Giochi della Gioventù FOTO

Prosegue con continuità la partecipazione degli studenti del Liceo “Avogadro” di Biella alle competizioni sportive del territorio. Lo scorso 25 marzo, al campo di rugby di Biella, si sono svolti i Nuovi Giochi della Gioventù di Rugby Tag, che, rispetto alle edizioni precedenti, hanno visto impegnati studenti selezionati all’interno della stessa classe, con squadre miste composte da maschi e femmine.

Nella prima categoria, la classe 1C-LES ha conquistato il secondo posto con Francesco Borato, Noemi Ciko, Carolina Ciorcilan, Tommaso Fortuna, Edoardo Glicino, Riccardo La Marca, Diego Oliva, Beatrice Sirbu e Francesco Stringhetta. Secondo posto anche nella seconda categoria per la classe 2E-LSC, formata da Pietro Bertone, Elisabeth Boffey, Giulia Gallo, Lisa Ghiardo, Giacomo La Bua, Emilio Negri, Francesco Pavan e Riccardo Rasario.

Il 30 marzo, nella palestra dell’ITIS “Q. Sella” di Biella, si è tenuta la fase provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù di pallavolo. La manifestazione ha coinvolto le classi miste del Liceo Avogadro selezionate durante la fase di istituto, insieme alle rappresentative degli altri istituti del Biellese: ITIS “Q. Sella”, Liceo del Cossatese e della Valle Strona, IIS “G. e Q. Sella” e IIS “Gae Aulenti”.

Nella prima categoria, la classe 1B-LSC si è classificata terza con Alice Boggio, Francesca Bonino, Lea Capella, Giovanni Carlino, Edoardo Catto, Edoardo Garrone, Leonardo Ramella Pollone e Chiara Zampese. La classe 3B-LSC ha invece ottenuto il primo posto nella seconda categoria, guadagnando l’accesso alla fase regionale in programma il 24 aprile, con Edoardo Battia, Caterina Benini, Alessia Lideo, Lorenzo Marinone, Letizia Meirone, Lorenzo Melina, Marco Ressia e Alessandro Valz Brenta.

Primo posto anche nella terza categoria per la classe 5A-LSC, composta da Emma Brazzale, Sofia Fabbro, Riccardo Graziano, Ginevra Marangone, Sofia Negro, Edoardo Prina Mello, Cristian Velcani e Francesco Zanellato.

In attesa dei prossimi impegni sportivi, resta l’augurio di buon percorso a tutti i partecipanti.