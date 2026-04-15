Le donne della Bibbia, se ne parla a Biella

Giovedì 16 aprile, alle 20.45 presso la Biblioteca diocesana del Seminario vescovile la professoressa Clara Franzo tratteggerà alcune figure femminili dell’Antico Testamento in una conferenza dal titolo “Le donne della Bibbia: ritratti femminili dall’Antico Testamento: madri, eroine, vittime, carnefici”.

La Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, narra le vicende di un popolo e gli interventi del Dio che li ha chiamati all’esistenza. Molti personaggi, attraverso i secoli, ne sono stati protagonisti. Di alcuni conosciamo i nomi oltre alle gesta compiute; per altri l’identità è andata perduta nel fiume dei fatti storici.

Anche per le donne vale lo stesso discorso. Sono oltre un centinaio quelle che compaiono nell’Antico Testamento: gli autori dei libri biblici ne descrivono le azioni, nelle più svariate circostanze, cogliendo i vari aspetti delle loro personalità. Il testo biblico infatti riesce sempre a mostrare grande profondità introspettiva e capacità di osservazione del mondo femminile, che si tratti di figure a cui è riservato un breve cenno o di eroine protagoniste di un intero libro.

L’incontro avrà come scopo la conoscenza di alcune di queste donne per coglierne l’attualità e l’esemplarità. L’ingresso è libero e gratuito.