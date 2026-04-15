Concerto “Todo Brasil” a Gaglianico: omaggio alla musica brasiliana

Venerdì 17 aprile, alle ore 21.30, l’Auditorium comunale di Gaglianico ospiterà il concerto “Brazilian Jazz 4 ET - Todo Brasil”, appuntamento dedicato alla musica brasiliana e ai suoi autori più rappresentativi.

Il progetto nasce da un’idea di Mirella Gallo e Max Gallo e si propone di rendere omaggio ai grandi compositori brasiliani. I brani saranno eseguiti in lingua originale, in stile bossa e jazz, con l’improvvisazione a ricoprire un ruolo centrale nell’interpretazione di ogni pezzo.

Sul palco, accanto a Mirella Gallo alla voce, si esibiranno Max Gallo alla chitarra, Claudio Montagnoli alla batteria e Yazan Greselin alle tastiere.

L’ingresso sarà libero. È gradita la prenotazione al numero 338 2485262.