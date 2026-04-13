Famiglie Pic-nic, a Vigliano torna il progetto rivolto a bambini e famiglie

Il comune di Vigliano Biellese ha aderito anche quest'anno al progetto Famiglie Pic Nic, giunto alla terza edizione. L'iniziativa prevede un percorso "a fette" dove bambine, bambini e famiglie potranno incontrarsi, conoscersi e divertirsi esplorando i luoghi del territorio con giochi e laboratori in modo da creare la loro "pizza dell'amicizia".

Nell'ambito delle iniziative previste, bambini e famiglie sono invitate a partecipare all'appuntamento a Vigliano Biellese, in Biblioteca, venerdì 17 aprile alle 16.45: "Narrazioni con il kamishibai".