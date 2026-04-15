Candelo, ripristinata la fontana del parco giochi dell’Albero d’Oro. Vallera: “Esempio di collaborazione tra Comune e cittadini”

La fontana del parco giochi dell’Albero d’Oro di Candelo è stata ripristinata ed è nuovamente fruibile.

Lo riporta Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore: “La segnalazione è emersa attraverso i social e, una volta intercettata, ho provveduto ad attivare tempestivamente gli uffici competenti con l'assessore Michele Ansermino, che ringrazio per la rapidità dell’intervento. La collaborazione tra cittadinanza e amministrazione è un elemento fondamentale per prendersi, insieme, cura della nostra Candelo. È doveroso però ricordare l'importanza di segnalare attraverso i canali istituzionali dedicati perché permette una presa in carico diretta. Le segnalazioni possono essere inviate a urp@comunedicandelo.it mentre le segnalazioni relative a rifiuti abbandonati vanno inviate direttamente a ufficiopolizialocale@comunedicandelo.it”.