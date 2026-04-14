Monteleone Trasporti e M&M Log, si avvicina l’appuntamento con Transpotec Logitec 2026

Per Monteleone Trasporti e M&M Log si avvicina sempre di più l’appuntamento con Transpotec Logitec 2026, la manifestazione di riferimento in Italia nell’ambito del trasporto merci e della logistica integrata. Un evento a cadenza biennale, che si terrà a Fiera Milano (Rho) da mercoledì 13 a sabato 16 maggio 2026.

Per la quarta edizione consecutiva, le nostre aziende biellesi saranno presenti all’interno del Padiglione 22 del Logistic Village organizzato da FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori), più precisamente negli stand contrassegnati dalle sigle F19 e G20. Quattro giorni che rappresentano per Monteleone Trasporti e M&M Log un'opportunità unica di aggiornamento professionale, networking e dialogo costruttivo con le istituzioni e le altre realtà presenti.

In un mondo in costante evoluzione, Monteleone Trasporti e M&M Log scelgono di rispondere alle sfide del mercato globale portando l'eccellenza biellese su un palcoscenico internazionale. La partecipazione a Transpotec Logitec 2026 – che nell’ultima edizione fece registrare 33mila visitatori provenienti da 62 nazioni, con 429 espositori di 17 Paesi – rappresenta per le due realtà non solo una vetrina di prestigio, ma la conferma di un percorso fatto di passione e competenza certificata. L’invito per partner e clienti è di scoprire il futuro della logistica e dell'autotrasporto a Fiera Milano.

Non perdete l’occasione di scoprire le ultime novità e i servizi su misura pensati per le vostre sfide logistiche: i team di Monteleone Trasporti e M&M Log vi aspettano agli stand F19-G20 per valutare insieme le migliori soluzioni per il vostro business.