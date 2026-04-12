Tante cose da fare oggi domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile

- Biella, dalle ore 10 alle 18, presso Piazza Vittorio Veneto a Biella, si terrà il Lions Day

- Masserano, salone polivalente, 1ª 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐄-𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐜𝐚𝐭𝐚 non agonistica, un evento pensato per chi ama l’off-road ma guarda al futuro della mobilità, raduno 8,30

- Cossato, Teatro Comunale dalle 16 VATE FIDÈ ËD J'ANGEJ

- Biella, Nuvolosa, Palazzo Gromo Losa, giornata evento dalle 10 tra giochi, Talk, laboratori di fumetto, pensati per coinvolgere giovani, appassionati e curiosi in attività pratiche guidate da professionisti del settore.

- Ponzone, cine Giletti alle ore 16 HAMNET -Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Jessie Buckley (0scar 2026 come miglior attrice) e Paul Mescal - anno 2025 drammatico

- Oropa, "L'Agroalimentare di Oropa", mostra mercato

- Cavaglià, il Golf Cavaglià ospiterà il Rossignol Pro Shop Golf Cup

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Tavigliano, Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna giunta alla quarta edizione e organizzata dall’ASD Atletica Santhià, la Salita degli Gnomi

- Biella, il Duomo di Biella ospiterà il concerto “Requiem in Do minore” di Luigi Cherubini, inserito nel ciclo “Note per il FAI”

- Biella, "Sulle tracce dei Ferrero della Marmora tra Rinascimento e Risorgimento"

- Piedicavallo, in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 aprile saranno visitabili musei, chiese e luoghi protestanti appartenenti al "Patrimonio culturale Valdese e Metodista"

- Cavaglià, mostra bonsai

- Biella, Giornata Nazionale del Made in Italy

- Salussola, Giornata dei Camminatori biellesi

- Occhieppo Superiore, l’11ª Esposizione della Pezzata Rossa di Oropa.

- Cerrione, giornata in bici alla scoperta della Bessa

- Biella Chiavazza, festa sociale degli Alpini

MOSTRE

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.



